Aktien Asien/Pazifik Schluss Kurse in Japan steigen weiter Die wichtigsten asiatischen Aktienbörsen haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan ging es etwas stärker nach oben. Auf Wochenbasis lagen Aktien der Region Asien-Pazifik im Plus, wie ein Blick auf den MSCI AC Asia Pacific Index …