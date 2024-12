Kein höherer Konsum trotz steigender Absatzzahlen bei Tabakwaren für 2024 / Vorzieheffekte wegen Steuererhöhung (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse(BVTE) geht davon aus, dass der Absatz von Zigaretten das Vorjahresergebnis von64 Mrd. Stück übertreffen wird. Das hat aber nichts mit höherem Konsum odersteigenden Raucherzahlen zu tun.Noch liegen nicht alle Zahlen für 2024 vom Statistischen Bundesamt vor. DerZigarettenabsatz nach Steuerzeichenbezug lag von Januar bis November bei 62 Mrd.Stück und ist damit um 3,6 Prozent höher als im Vergleichszeitraum desVorjahres. Auch die Menge von Feinschnitt zum Selberdrehen oder Stopfenverzeichnete bis November mit 23.725 Tonnen einen Zuwachs von 8,6 Prozent.Ähnlich sieht es bei Zigarren und Zigarillos aus. Bisher wurden in den letzten11 Monaten 2,2 Mrd. Stück versteuert, das sind 4,3 Prozent mehr als im gleichenVorjahreszeitraum. Positiv entwickelt sich auch der Markt fürWasserpfeifentabak: Nachdem die Mindestpackungsgröße von 20 Gramm im Juli diesesJahres aufgehoben wurde, ist die versteuerte Menge um 63,6 Prozent angestiegen."Der gestiegene Absatz spiegelt nur die Bestellung der Steuerzeichen für dieProduktion wider und darf nicht mit dem tatsächlichen Absatz gleichgesetztwerden, der die Konsumenten erreicht, oder mit einer gestiegenen Raucherquote",erklärt BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke. Der Mehrbezug von Steuerzeichen indiesem Jahr hängt primär mit jahressübergreifenden Faktoren deszugrundeliegenden Verbrauchsteuersystems zusammen, da eine Tabaksteuerhöhung zum1. Januar 2025 ansteht und vorzeitig neue Steuerzeichen für das nächste Jahrmitbestellt werden."Der Konsum an Tabakwaren in Deutschland sinkt seit Jahren. Zu berücksichtigenist auch, dass ein Teil der hier versteuerten Tabakwaren ins Ausland abfließt",so Mücke. Im letzten Jahr gingen mindestens 1 Mrd. deutsche Zigaretten insAusland. Seit Jahren kaufen Konsumenten aus Frankreich billigere Zigaretten inDeutschland. Im letzten Jahr kauften Kunden aus den Niederlanden über 50 Prozentmehr Zigaretten in Deutschland als 2022 - gut 290 Mio., Tendenz steigend.Aktuell kostet eine Zigarettenpackung ungefähr 11 Euro in den Niederlanden. SeitJuli dürfen dort Zigaretten nicht mehr in Supermärkten und Kiosken verkauftwerden. Nach Angaben des holländischen Tabakverbandes stammten im 2. Quartaldieses Jahres bereits ein Drittel der konsumierten Zigaretten aus dem Ausland.Auch Tabak zum Selberdrehen findet im deutschen Grenzgebiet reißenden Absatz.Grenzeinkäufe tätigen auch Zigarettenkonsumenten aus Deutschland. 19,8 Prozentder Zigarettenpackungen sind nicht in Deutschland versteuert. Damit liegt derAnteil wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Die meisten Zigaretten stammen mit 44