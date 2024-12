DAX vor ruhigem Wochen- und Jahresausklang

Unter dem Strich ging es an der Wall Street in den vergangenen Tagen eher seitwärts und über die Nachrichtenticker liefen weder gute noch schlechte Nachrichten, somit dürfte der vorletzte Handelstag des Jahres auch in Frankfurt wenig spektakulär verlaufen. Die Bücher der professionellen Marktteilnehmer sind geschlossen, während sich Privatanleger zwischen den Jahren auch eher weniger an der Börse engagieren dürften.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Mit einem Jahresplus von rund 20 Prozent im Deutschen Aktienindex ist die Ernte mehr als erfolgreich eingefahren, und aktuell spricht auch wenig dafür, dass der Aufwärtstrend in den saisonal eher stärkeren, ersten Handelstagen eines Jahres bereits gebrochen wird. So dürfte es heute und am kommenden Montag eher ruhig zugehen und sich der DAX in einer engen Handelsspanne bewegen. Die 20.000er Marke noch in diesem Jahr zurückzuerobern, könnte aber schwer werden.

Sorgen bereiten den Investoren weiterhin die steigenden Renditen am US-Anleihemarkt. Die zehnjährige Anleihe strebt weiter Richtung fünf Prozent, was in einem Jahr mit drei Zinssenkungen der Fed schon sehr ungewöhnlich ist und zur Vorsicht mahnt. Die Entwicklung spiegelt ganz klar die Erwartung des Marktes wider, dass die Geldpolitik auch mit dem Blick ins Weiße Haus, in das Donald Trump in gut drei Wochen einziehen wird, im kommenden Jahr wieder etwas auf die Bremse treten wird, was eine weitere Lockerung angeht.

Waren es doch hauptsächlich die Aussichten darauf, die zu den Kursgewinnen in diesem Jahr geführt haben. Bräche diese Fantasie als Triebfeder ganz weg und würde noch von Rezessionsängsten aufgrund weiter hoher Zinsen abgelöst, könnte sich 2025 als ein sehr schwieriges Börsenjahr entpuppen.

Neben einigem Stühlerücken in den deutschen Aktienindizes dürfte die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero heute im Fokus stehen. Dieser hat im angestrebten Verkauf seiner Food-Panda-Sparte nach Taiwan einen Rückschlag erlitten. Die eine Milliarde Dollar als geplanter Verkaufserlös rückt in weite Ferne. Mit der Aktie geht es deshalb zum Handelsstart rund acht Prozent nach unten. Fällt in den kommenden Tagen die 25-Euro-Marke, könnte es schnell wieder unter 20 Euro und damit Richtung Allzeittief gehen.