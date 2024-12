APA ots news: FMA-Bericht Asset Management im 3. Quartal 2024: Verwaltetes Vermögen steigt um 2,2% auf 227,6 Mrd.

Quartalsbericht der Finanzmarktaufsicht zeigt aber

Nettoabflüsse vor allem bei Aktien- und Immobilienfonds

Wien (APA-ots) - Mit Ende des 3. Quartals wurden in österreichischen Fonds insgesamt

etwa 227,6 Mrd. (+2,2 % bzw. +4,9 Mrd. im Vergleich zum Vorquartal) an Fondsvermögen [1] verwaltet. Davon entfielen etwa 104,4 Mrd. auf 880 Organismen zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) (+2,2 %) und 123,1 Mrd. auf 1.206 Alternative Investmentfonds (AIF) (+2,2 %). Seit Jahresbeginn (YTD) ist das gesamte Fondsvermögens um 6,7% bzw. 14,4 Mrd. gewachsen.