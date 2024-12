MicroStrategy plant Verdreizigfachung der Aktienanzahl

MicroStrategy, der größte Unternehmensinhaber von Bitcoin, hat eine volatile Woche hinter sich. Die Aktie fiel am Donnerstag um 4,8 Prozent, nachdem sie am Dienstag um 7,8 Prozent gestiegen und am Montag um 8,8 Prozent gefallen war. Der Kursrückgang kam nach einer Meldung an die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC), in der MicroStrategy die Zustimmung der Aktionäre beantragte, die autorisierte Anzahl der Klasse-A-Stammaktien von 330 Millionen auf 10,33 Milliarden zu erhöhen.

Andrew Bary von Barron's bemerkte, dass dies genug wäre, um bei aktuellem Kurs alle Bitcoins der Welt – fast 20 Millionen Token – zu kaufen. Der Bitcoin-Preis ist in den letzten 24 Stunden um 2,3 Prozent auf 95.717 US-Dollar gefallen.