Delivery Hero - Aktie im Rampenlicht - 27.12.2024

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,02 % geändert.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich des von der taiwanesischen Wettbewerbsbehörde untersagten Verkaufs des Food-Panda-Geschäfts auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Ankündigung sei ein …

Der Essenlieferdienst Delivery Hero hat in Taiwan einen Rückschlag erlitten. Die dortige Wettbewerbsbehörde TFTC werde den im Mai bekanntgegebenen Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan nicht freigeben, teilte das Unternehmen über die …

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am letzten Handelstag der Weihnachtswoche die Füße stillgehalten. Bei sehr ruhigem Geschäft notierte der Dax am Freitag im frühen Handel 0,05 Prozent im Plus bei 19.858,20 Punkten. Der MDax sank um 0,09 …