Apple-Aktie auf Rekordhoch: JPMorgan prognostiziert Höhenflug in 2025

Die Apple-Aktie setzt ihren Höhenflug fort und steht laut einer Analyse von JPMorgan vor weiteren Kursgewinnen im Jahr 2025. Der Technologieriese konnte 2024 den S&P 500 outperformen und beeindruckte mit einer Wertsteigerung von fast 35 Prozent, während der breite Marktindex um rund 27 Prozent zulegte. Am Donnerstag erreichte die Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch von 258,87 US-Dollar und steuert auf eine Serie von fünf Gewinntagen in Folge zu. Im gesamten Dezember verzeichnete der Titel nur drei negative Handelstage.

Die starke Performance von Apple spiegelt die allgemeine Stärke von Technologiewerten wider, die den breiten Markt zu Wochenbeginn nach oben zogen. Neben Apple konnten auch Nvidia und Meta Platforms in den letzten beiden Sitzungen zulegen.

Analysten sehen Potenzial in mehreren Bereichen

Mit Blick auf das kommende Jahr zeigt sich der JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee optimistisch für Apple. "Wir sehen Aufwärtspotenzial in verschiedenen Bereichen des Geschäfts und der Finanzen, die von Investoren noch nicht ausreichend gewürdigt werden – insbesondere die Transformation hin zu Dienstleistungen, das Wachstum der installierten Basis, die technologische Führungsposition und die Optionen zur Kapitalverwendung", schreibt Chatterjee in einer aktuellen Mitteilung.

iPhone 17 als Katalysator für weiteres Wachstum

Ein entscheidender Impuls für die Aktie könnte von der Markteinführung des iPhone 17 ausgehen, die für 2025 erwartet wird. Laut Chatterjee wird dieses Modell eine neue Wachstumsphase für iPhone-Verkäufe einleiten, unterstützt durch die Einführung von Funktionen auf der firmeneigenen KI-Plattform Apple Intelligence.

Der Analyst prognostiziert, dass die iPhone-Verkäufe von 230 Millionen Einheiten in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 auf 251 Millionen Einheiten im Jahr 2026 und 263 Millionen im Jahr 2027 steigen werden. Der Umsatz soll zwischen 2024 und 2027 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9 Prozent erreichen, während das Ergebnis je Aktie (EPS) im gleichen Zeitraum um beeindruckende 16 Prozent pro Jahr wachsen soll.

Selbst ohne bedeutende Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz könnte Apple laut Chatterjee weiter zulegen. Während Prognosen ohne KI "materiell anders" aussehen könnten, sieht der Analyst dennoch begrenztes Risiko für einen Rückgang der iPhone-Verkäufe und stabile Konsumausgaben.

Risiken durch KI und Handelszölle im Blick

Sollten die KI-Initiativen nicht wie erhofft greifen, erwartet Chatterjee ein moderates Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich. Dieses würde dennoch durch Margensteigerungen und Aktienrückkäufe zu einem Gewinnwachstum zwischen 8 Prozent und 10 Prozent führen.

Ein potenzielles Risiko stellt die Handelspolitik dar, insbesondere geplante Zölle auf Produkte aus China. Der designierte US-Präsident Donald Trump hat Zölle von bis zu 60 Prozent auf chinesische Waren und zusätzliche 10 Prozent auf mexikanische und chinesische Produkte angekündigt.

Chatterjee bleibt jedoch zuversichtlich, dass Apple diese Herausforderungen durch eine Diversifizierung der Produktion, etwa nach Indien, bewältigen kann. "Falls Zölle speziell auf in China gefertigte Produkte erhoben werden, erwarten wir, dass Apple seine wachsende Montagekapazität in Indien nutzt, um die Nachfrage in den USA zu bedienen und volumenbedingte Gegenwinde durch Zölle zu mildern", so der Analyst.

Wall Street bleibt bullish auf Apple

Chatterjees Einschätzungen spiegeln den allgemeinen Optimismus der Analysten wider. Von den 49 Experten, die Apple laut LSEG-Daten bewerten, raten 35 zum Kauf oder stufen die Aktie als "starken Kauf" ein. 12 Analysten bewerten Apple neutral.

Fazit:

Die Apple-Aktie bleibt auch für 2025 ein heißer Kandidat für Anleger. Unterstützt durch Innovationen wie die Einführung der Apple-KI-Plattform und das iPhone 17 sehen Experten weiteres Wachstumspotenzial.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 248,6EUR auf Tradegate (27. Dezember 2024, 10:52 Uhr) gehandelt.





