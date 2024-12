Bernstein belässt Henkel auf 'Market-Perform' - Ziel 80 Euro

alterEgon schrieb 19.12.24, 17:30

Danke Dir für die Zeitungsausschnitte aus der FAZ. Ganz dumm gefragt, warum findet man diese Aussagen nicht bei Henkel auf der Webseite. Da gehören sie eigentlich hin. Sind schon interessant. Speziell was man an Chancen bei den Klebern sieht. 250 € statt 100 bei E-Autos. Wobei zu betonen ist, dass Autoproduktion in China stattfindet, die Chinesen die Produkte gern klauen. Also da zu investieren, ist auch richtig riskant.

Zum Interview mit Hr. Kobel, dem Vorstandsvorsitzenden.

Mit Love Nature haben wir auf eine Nische gesetzt, keinen entsprechenden Erfolg gehabt und eingestellt. Statt auf Nischenprodukte zu setzen, setzt man nun auf eine andere Strategie, Nachhaltigkeit soll in die Topmarken eingebracht werden. „Wir zeigen wie nachhaltig z. B. Persil ist… Damit erreichen wir viel mehr Menschen und tun letztlich mehr für die Umwelt.“

Aber sind die Kunden bereit, dafür einen Aufpreis zu zahlen?

„Der Kunde ist komplex, aber es tatsächlich nicht ganz so verbreitet , dass jemand auf Nachhaltigkeit achtet und dafür bereit ist, mehr Geld zu zahlen. Das ist in einem Umfeld von Inflation und Sorgen um den Arbeitsmarkt auch schwierig. Es gibt Bedürfnisse, die vor dem Waschmittel liegen, wie Wohnen, Essen, Kleidung für Kinder. Da sind wir am Ende wieder bei den Innovationen, mit denen wir den Preis für unsere Produkte rechtfertigen müssen. Aber wir wollen auch nachhaltige Produkte auf den Markt bringen. Schon aus Überzeugung und unserer Verantwortung.“

--

Nachhaltigkeit in den Topmarken, dafür einen Aufpreis verlangen, stößt eher ab. Waschmittel verunreinigt Wasser, aber baut sich ab, genau wie andere Reinigungsmittel. Da denke ich mal das dies ohnehin schon gesichert ist. Sonst würde Henkel mit Klagen überflutet. Und nur weil in Deutschland einige Grüne durchdrehen, sich sonst wo ankleben, muss man das nicht nachmachen, d. h. Henkel sollte seine Markenprodukte weiter pflegen, meinetwegen die Nachhaltigkeit als zusätzliches plus für diese Produkte bewerben, aber doch nicht an den Markenprodukten alles umwerfen.