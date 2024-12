Diese 10 US-Aktien haben die besten Ratings

Auf Sektorebene zeigen Analysten den größten Optimismus bei Kommunikationsdiensten, Energie und Informationstechnologie. Diese Bereiche verzeichnen mit 61 Prozent den höchsten Anteil an Kaufempfehlungen. Darunter befinden sich Unternehmen wie Amazon, Microsoft und Nvidia, die auch zu den sogenannten Magnificent 7 gehören und laut FactSet besonders stark bewertet werden.

Die Sektoren Verbrauchsgüter und Versorger schneiden deutlich schlechter ab. Der Konsumgütersektor hat mit 53 Prozent den höchsten Anteil an Halteempfehlungen. Versorger teilen sich mit den Sektoren Finanzen und Industrie den Spitzenplatz bei Verkaufsempfehlungen, mit einem Anteil von jeweils acht Prozent.

FactSet hebt hervor, dass die Analystenmeinungen am Markt aktuell sehr differenziert sind. Dies zeigt sich nicht nur in den sektoralen Bewertungen, sondern auch im stärkeren Fokus auf spezifische Schwergewichte wie Amazon und Microsoft, die weiterhin dominieren und zu den zehn Unternehmen mit dem größten Anteil an Kaufempfehlungen gehören:



Quelle: FactSet (23. Dezember 2023)

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion