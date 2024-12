wO-User zu TeamViewer "1E" Akquise: "Kann man den Deal eigentlich noch absagen?"

In der Weihnachtswoche war die TeamViewer Aktie das Wertapier, welches die wO-Community am intensivsten beschäftigte. Der Grund liegt im geplanten Erwerb von 1E, einem Londoner Unternehmen, welches automatisierte Softwarelösungen entwickelt, mit denen Komplexität, Verwaltungskosten und Energieverbrauch geregelt werden. TeamViewer hatte den geplanten Kauf am 10.12. bekannt gegeben und die Sinnhaftigkeit und Details dieses geplanten Deals werden nun im wO-Forum kontorvers diskutiert. Besonders angesichts des TeamViewer Kursverlaufs seit Bekanntgabe der geplanten Akquise (die Aktie hat etwa 25 Prozent seit Bekanntgabe des Deals eingebüßt) verläuft die Diskussion im TeamViewer Thread bisweilen hitzig.

Hier einige aktuelle Stimmen zur 1E Aquise aus dem wO-Forum:

HeyBen: "Ich halte die Akquise für teuer, aber sehr sinnvoll. Eine Expansion in den US Markt ist unfraglich sinnvoll, DEX ist ein hochaktuelles uns zukunftsfähiges Thema, die Margen sind toll. Teamviewer trägt eben den typisch deutschen Bewertungspremium von 1/10 im Vergleich zu Peers. Perspektivisch könnte Teamviewer nach erfolgreicher Integration von 1E ein Übernahmekandidat für einen größeren Konzern werden, oder in meinem Best Case Szenario ein Listing an der Nasdaq anstreben.. das wär doch was."

darauf halbgott: "Daß diese extrem überteuerte Übernahme, man kauft ein Unternehmen für 0,7 Mrd bei nur 0,08 Mrd Umsatz, also dem 9,4-fachen Umsatz, mit vielen Risiken verbunden sein muss, ist doch sowieso klar? Das ist überall so, gibt kein einziges Gegenbeispiel. Es ist nicht klar, inwieweit die Integration von 1E tatsächlich glücken wird und vor allen Dingen was dabei konkret an weiteren Kosten anfallen könnte. Die Nettoverschuldung ist um weitere 690 Mio gestiegen, aber niemand weiß, wie hoch die Zinsen sind und wie lang die Kreditlinien laufen.

Folglich kann man nicht einfach blind einen überteuerten Preis für das übernommene Unternehmen aufaddieren und mit irgendwelchen künftigen Gewinnzahlen hantieren, obwohl man die gesamten Kosten überhaupt nicht kennen kann."

darauf HeyBen: "Ein Stück weit muss man auch in die Geschäftsführung vertrauen, dass die das anständig durchrechnen. Schwer sind die amateurhaften Berechnungen, die wir hier alle anstellen sicherlich nicht, die hat der Vorstand auch gemacht. Da der Vorstand deutlich näher dran ist als wir, wird er auch Wissen besitzen, dass wir nicht haben.

Schlussendlich stellt sich eher die Frage, ob man dem GF vertraut oder nicht, und der Markt scheint kein Vertrauen in den GF zu haben. Für ein Tech Unternehmen den 10-fachen Umsatz zu bezahlen ist nicht unüblich."

darauf Istanbul: "Bei einer EV-Betrachtung sollte man zumindest im Hinterkopf behalten, dass die Schulden hier nur zu zinstragende Verbindlichkeiten betrachten und nicht vorausbezahlte Abos (abgegrenzte Verbindlichkeiten). Das ist zwar methodisch vollkommen richtig, aber ich sag's mal so: Eine Möglichkeit, an der Börse erfolgreich zu sein, ist, bestimmte Dinge anders zu sehen als die Lehrbücher."

darauf halbgott: "Für die überteuerte Übernahme wurden neue Schulden aufgenommen und für diese werden selbstverständlich Zinsen gezahlt. Über die Höhe der Zinsen ist nichts bekannt, auch nicht über die Laufzeit der Kreditlinien. Würden die Zinsen bei lediglich 2% o.ä. liegen, hätte es das Unternehmen längst kommuniziert. Stattdessen kommen vom Vorstandsvorsitzenden nur Worthülsen völlig ohne Inhalt. Das gefällt der Börse aber nicht und ich kann es nachvollziehen.

Teamviewer hat ein Unternehmen extrem überteuert gekauft, es wurde der 9,4-fache Umsatz gezahlt, das ist also eine US-Bewertung. Wenn der Nasdaq weiter abschmieren sollte, könnten solche Unternehmen demnächst aber nur halb so teuer sein, mit demnächst meine ich ein paar wenige Monate. Dann würde sich der überteuerte Kauf mit 9,4-fachem Umsatz im Nachhinein nochmals viel teurer darstellen.

Teamviewer ist damit hier ein sehr deutlich hohes Risiko eingegangen, nichts anderes sagt der debakulöse Kursverlauf. Und ob es mit dem Aktienkurs weiter runtergehen könnte, hängt von zahlreichen Faktoren ab, die wir heute überhaupt nicht kennen können. Mit anderen Worten es gibt bei zahlreichen Dingen eine klare Unsicherheit und hier gilt der Leitspruch "nichts hasst die Börse mehr als Unsicherheit"

In so einem Zusammenhang eindeutigste charttechnische Verkaufssignale missachten, ist ein törichter Anfängerfehler, sorry. Der Aktienkurs stand vor 10 Handelstagen bei 12,67. Das ist ein sehr deutlicher Verlust von bald -25% in extrem kurzer Zeit."

darauf HeyBen: "Zinsen kann man steuerlich absetzen, Kredite kann man ggf. nach einiger Zeit nachverhandeln und wenn diese nun für 1 Jahr bei 3,5% liegen und danach nachverhandelt werden ist das kein Weltuntergang. Hier hat die Firma viele Möglichkeiten. Ggf. kann so ein Kredit auch frühzeitig getilgt werden, was spielt es dann für eine Rolle, ob 2,5 oder 2,6%? Es werden sicherlich nicht mehr als 4% sein, falls du mit der Info besser schlafen kannst."

darauf halbgott: "Weißt Du da eigentlich, was Du da redest? Zinsen nur für ein Jahr bei 3,5%???

Was bitte sollte da nachverhandelt werden, wenn wg eines möglichen Krieges China-Taiwan die Leitzinsen steigen? Dann wäre die Laufzeit nur ein Jahr brutal schlecht verhandelt.

Der Ukraine Krieg begann am 24.2.2022. Alle Aktien, große wie kleine, gingen direkt drastisch runter. Am 7.3.2022 wurde bei allen Indizes ein Tiefpunkt erreicht, danach erholten sich zahlreiche Aktien, außer genau diejenigen, die von steigenden Zinsen und Inflation herbe betroffen waren. Heute sind diejenigen Aktien, die von steigenden Zinsen quasi überhaupt nicht betroffen sind, seitdem fast überhaupt nicht im Minus bis hin zu sehr stark im Plus. Die zinssensitiven Aktien sind hingegen allesamt unter dem Ukraine Tief vom 7.3.2022.

Völlig fatal für so einen langen Zeitraum auf zinssensitive Aktien gesetzt zu haben. Das könnte aber auch für die Zukunft gelten.

Teamviewer war bei damals viel niedrigeren Nettoschulden nur geringfügig betroffen, beim Ukraine Tief vom 7.3.2022 stand die Aktie im Tief bei 11,635 falls es aber in den nächsten Jahren tatsächlich zu einem Krieg China-Taiwan kommen sollte, könnten die Auswirkungen extrem gewaltiger sein, als beim Ukraine Krieg. Das stand vorgestern so auch im Handelsblatt und in vielen weiteren Quellen und ist denkbar einfach nachzuvollziehen.

Da die Nettoschulden von Teamviewer jetzt auf 1,15 Mrd extrem gestiegen sind, sind damit auch deren Risiken ganz außerordentlich gestiegen. Wenn die Laufzeit für Kreditlinien tatsächlich bei nur einem Jahr liegen sollten, wäre das einfach nur fatal und würde bezeugen, daß es das Manegement einfach nicht drauf hat. So was macht man einfach nicht. Wenn die Laufzeit hingegen viel länger sein sollte, wäre die Höhe der Zinsen extrem wichtig. Niemand weiß hier aber irgendwas, das Thema ist eine BlackBox. Wäre irgendwas an dem Thema toll, hätten sie es längst kommuniziert."

darauf JBelfort: "Dude lies was hier geschrieben wurde! Die Firma hat mir auf Anfrage bestätigt das der RCF gezogen wird für die Finanzierung. Der Kredit ist damit zum Großteil revolvierend und kann jederzeit getilgt werden ohne Strafzahlungen. Es gibt beim RCF keinen vorab festgelegten Tilgungsplan, sondern für gewöhnlich kann die Firma flexibel tilgen und tut das quartalsweise mit Ablauf der Zinsperiode.

In deinem China Taiwain Weltuntergangsszenario können die spreads steigen, so dass eine Nachverhandlung natürlich keinen Sinn machen wird.

TMV wird jetzt folgendes machen. Sie werden versuchen den RCF, der in 2020 repriced wurde und in 2024 verlängert wurde (bis 2029) im pricing weiter zu reduzieren, in dem man mit den Banken verhandelt. Wenn sie die Zinsen nicht weiter runter bekommen, bleiben die Konditionen aus 2020 respektive Sommer 2024 bestehen und die sind ultra low (max 1-2% spread).

darauf HuppelDuppel: "Hör auf zu schwurbeln. Das Unternehmen hat bestätigt, dass sie gar nichts bestätigen wollen. Die 450 Mio. EUR RCF werden sicherlich nur zum Teil für die Finanzierung herangezogen werden können, da sicherlich ein weiterer Teil die Liquidität sicherstellt. Bei 25 Mio. EUR cash auch dringend nötig. Für den Rest muss also auf jeden Fall neu verhandelt werden.

Der Euribor ist gestiegen und steht weiterhin knapp unter 3%. Da wird es mit 3,5% verdammt schwierig. Wir waren auch schon mal einen Schritt weiter und es wurde 4-5% (1-2% über Euribor) vorgeschlagen . Ich denke 5-7% (2-4% über Euribor) ist eher realisitisch. Aber man weiß es natürlich nicht. Wir warten einfach noch ein paar Tage. Das geht ja hier recht schnell mit den Anpassungen.

Aber selbst bei 4% wären wir schon bei 28 Mio. EUR Zinsaufwand. Demgegenüber steht ein net icome von vielleicht 10 Mio. EUR. Aber man weiß es natürlich nicht."

darauf katjuscha-research: Seh ich durchaus ähnlich. Ich kalkuliere mit 5,5-6,0% Zins für die 1E Finanzierung.

Da frag ich mich trotzdem, wie man da keine Unterbewertung erkennen will. Insgesamt dürfte man 2025 bei dem Zins auf 60-65 Mio Zinsaufwand kommen, Tendenz die Jahre darauf aufgrund des hohen Cashflows sukzessive abnehmend.

Selbst wenn ich keine wesentlichen Synergien die nächsten Jahre einrechnen würde, reden wir von KGV von 11 , Tendenz sinkend. EV/Ebit bei 10, Tendenz stark sikende. Und das für einen SaaS Wert mit stabilen Umsätzen und zuletzt steigender Marge bei um die 10% Wachstum p.a.. Wie du schon selbst sagst, Zitat: Hier wird über Dinge gestritten, die für jeden vollkommen klar sein sollten, es sei denn hier wird versucht eine bestimmte Agenda aufrecht zu erhalten. Absurd."

DreiseitenSteak: "TeamViewer 3.0 - Mittlerweile weiß doch jeder, das im Verhältnis, die Übernahme zu teuer war. Alle gehen davon aus, das wie TeamViewer like bei Manu, man wieder voll in die Fütze gepackt hat. Der Proforma Nettoverschuldungsgrad liegt dann ca bei 3.3x vom bereinigtem Ebitda. Dieser soll, so Gott will, bis Ende 2026 auf 2.0x sinken. TeamViewer ist Hochprofitabel, 1e Profitabel.

Das "könnte sich rechnen" Wird aber die Bilanz für Jahre belasten. Da stehen sich dann Optimist und Pessimist gegenüber.

Umsatz Transaktionmultiplikator 9.4, liegt in der Mitte, da schaut man aber danach, was Carlyle bezahlte. 1e wird aber sicherlich in diesen 3Jahren deutlich gewachsen sein. Das wird vollkommen ausser Betracht gelassen. Logisch, TeamViewer ist Richtung Market Cap 1.4Milliarden unterwegs.

Dann TV 1.4Milliarden 662Millionen Umsatz, gegenüber 1e 692Millionen und 74Millionen Umsatz.

Wobei ich da Stand September lese. Endete da das Geschäftsjahr? Oder sind es mind 100Millionen für 2024? Wie auch immer. Klar ist das teuer, klar belastend für die TeamViewer Aktie. TV sieht Synergien schon für 26 bei Mio, für 27 bei 25Mio. Was 150% mehr sind. Ich kann das nicht wirklich abschätzen.

TeamViewer hat aber Finanziell von 2022 bis jetzt wirklich überzeugt. Ein bisschen Vertrauen sollte man da schon haben, könnte man denken. Steil hat immer gesagt, wenn dann greifen wir zu, das hat er nun getan. Klar, das kann voll in die Hose gehen. Der Umstieg auf Enterprise Kunden, war bisher bei TV ein voller Erfolg, oder? Schaut euch das Wachstum SMB an. 1e hat nun 99% Enterprise Kunden. Und zuletzt sahen wir da schwäche bei TV, wenn auch immerhin eine ü20% Schwäche.

1e hat übrigens keine 220 Mitarbeiter, sondern mittlerweile knapp 300. Kurs 12.5€ auf 9.5€, ein Schlag in die Fresse der gebeutelten Aktionäre. Das ARP war schon Kurstechnisch eine Nullnummer.

Nun bewegt man sich Allzeittief. Welcher Aktionär, kann da zufrieden sein? Wohl keiner.

TeamViewer 3.0 nun. Von einer Kogge wieder zum Wikingerschiff😂

halbgott: "Teamviewer hat in 10 Handelstagen glatt -25% verloren, das ist ein Alptraum und die Tatsache, daß der Aktienkurs mal bei 50 Euro stand, ist zwar hinlänglich bekannt, aber anscheinend wird komplett übersehen, was das dann direkt in der Gegenwart bedeuten muss: Der Aktienkurs kann trotz der klarsten Verluste weiter klar fallen. Das sagt die Kurshistorie. Gibt andere Aktien mit viel gleichförmigeren Verläufen, die dabei letztlich eine viel größere Seriösität ausstrahlen. Wo man also weiß, daß der Aktienkurs normalerweise nicht immer weiter fallen kann, zumindest nicht so deutlich und letztlich stabil bleibt.

Wer bei dieser hochvolatilen Aktie charttechnische Signale partout nicht beachtet, macht einen klaren Fehler. Falls es aufgrund geopolitischer Risiken zu Zinssteigerungen kommt, könnte sich der Teamviewer nochmals halbieren, obwohl er schon so stark gefallen ist. Die Unternehmensbewertung liegt bei 2,7 Mrd, das ist noch ordentlich Speck dran. Könnte ja sein, daß die riesiger Übernahme doch mit Risiken verbunden ist, die wir nicht kennen, weil niemand hier über irgendwas sinnvoll informiert wurde, daß entweder die Integration missglückt, oder die Kosten dafür viel höher als erwartet sind, oder die Schuldzinsen nur 1% höher als gedacht sind. Da sind definitiv viele offene Fragen, man sollte sich nicht wundern, wenn der Aktienkurs dann halt einfach weiter sinkt, das tut er nur, weil er es in der Vergangenheit hinreichend bewiesen hat, Teamviewer ist sehr volatil."

Stefan8205: "Der Kursverfall ist doch völlig irrational. Wenn man annimmt, dass 1E zu teuer eingekauft wurde und die Hälfte angemessen wäre, würde das nur einen Kursverlust von rund 2 EUR rechtfertigen. Wir sind bald an einem Punkt angelangt, an dem der komplette Kaufpreis von der Marktkapitalisierung von TMV abgezogen ist und damit vom Markt anscheinend angenommen wird, dass 1E insolvent ist und die Kohle unwiederbringlich weg ist... Ja, die Rechnung steht zugegeben nicht auf einem buchhalterischen Fundament, aber der grobe Blick zeigt aus meiner Sicht die Absurdität dessen, was hier gerade kurstechnisch passiert."

darauf DeinARZT: "Es bleibt doch nicht beim zu teuren Kaufpreis, sondern hier geht geht die Erkenntnis einher, dass der teure Einkäufer weiterhin die Geschicke des Unternehmens lenken wird....Außerdem findet vermutlich ein Wechsel der Aktionärsklasse von Value zu Risiko statt....

Tubby02: Es ist so oder so eine Schweinerei. Entweder es ist ein abgekartetes Spiel oder es ist einfach charakter- und geschmacklos, nach dem durch die Verkündung des Deals ausgelösten Kursdebakel den 80 % Fremdaktionären gegenüber dröhnend zu schweigen."

Huppelduppel: "Kann man den Deal eigentlich noch absagen? Das wäre doch was. Morgen ne adhoc von Steil: April, April, war nur ein Scherz..."

JBelfort: "By the way in der neuen Ausgabe von Börse Online wird TVM zum Kauf empfohlen mit 19.50 EUR als KZ, was ich selbst als sehr ambitioniert ansehe. Was ich allerdings interessant fand war die Aussage das der Kurs zum Teil deswegen eingebrochen sei, weil der Markt Angst vor eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme von 1E hat. Im gleichen Satz schrieb man aber, dass das gegenwärtig nicht Plan des Managements sei und man eine Fremdkapitalfinanzierung durchführen möchte. Wie kommt man auf Kaptialerhöhung, wenn das Management klar sagt, es wird fremdfinanziert? Üblicherweise ist es so, dass bei Unterzeichnung des Kaufvertrages, der Verkäufer, hier Carlyle, eigentlich eine verbindliche Finanzierungszusage der Banken des Käufers, hier TMV, sehen möchte, um damit selbst eine hohe Transaktionssicherheit zu haben. Ergo, sollte TMV eigentlich schon wissen, wie der deal finanziert wird, weshalb das Management ja auch selbstbewusst bekanntgegeben hatte, dass es Fremdkapital sein wird. Eine KE wäre ein absolutes Desaster und das bisschen Vertrauen, was das Management noch hat, wäre damit im Eimer."

Autor: Hardy Schilling, Head of Commuity