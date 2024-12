Bitcoin nach Vortagsverlusten stabilisiert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinen Vortagsverlusten hat sich der Bitcoin am Freitag stabil gehalten. Die älteste und bekannteste Kryptowährung wurde auf der Handelsplattform Bitstamp am späten Vormittag zu 96.730 US-Dollar gehandelt. Sie kostet damit ein wenig mehr als am Vorabend. Am Donnerstag war der Bitcoin noch an der Marke von 100.000 Dollar gescheitert und dann zurückgefallen. Dem Markt fehlte es nach den Weihnachtstagen an klaren Impulsen.

In der vergangenen Woche war der Bitcoin erstmals seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten auf Wochensicht gefallen, nachdem er am 17. Dezember auf den Rekordstand von 108.364 Dollar gestiegen war. Der Bitcoin hatte damals anschließend auf Zinssignale der US-Notenbank Fed reagiert.

Die Fed hatte weniger Leitzinssenkungen im kommenden Jahr in Aussicht gestellt als vom Markt erwartet worden war. Fed-Chef Jerome Powell sagte zudem, dass die Notenbank selbst keine Bitcoin halten dürfe. Trump allerdings hatte den Bitcoin-Anhänger entsprechende Versprechungen gemacht. In dieser Woche hat sich der Bitcoin dann eher seitwärts bewegt./jsl/jkr/mis