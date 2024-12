Rigetti, D-Wave & Quantum Computing: Alles nur Spekulation?

Der Hype wurde durch Googles Fortschritte mit seinem Willow-Chip angefacht. Dieser Chip "reduziert Fehler exponentiell, wenn wir mit mehr Qubits skalieren", wie Google erklärte. Die Nachricht löste einen Kurssprung bei Rigetti und anderen Quantenunternehmen aus. Rigetti-Aktien stiegen in den letzten vier Wochen um 406 Prozent und Titel von D-Wave um 228 Prozent.

Die Aktien von Rigetti Computing sind am Donnerstag um 36 Prozent auf 15,44 US-Dollar gestiegen. Seit Jahresbeginn haben die Titel einen Kurszuwachs von 1.468 Prozent verzeichnet. Auch Konkurrenten wie D-Wave Quantum und Quantum Computing legten weiter zu. Der Defiance Quantum ETF stieg allein in den vergangenen vier Wochen um über 20 Prozent und im Gesamtjahr um 54 Prozent.

Trotz der Euphorie bleibt die Zukunft des Quantencomputings unklar. Paul Meeks, Chief Investment Officer bei Harvest Portfolio Management, kommentiert: "Jegliche Art von Beweisen, die sich auf die Finanzwelt auswirken, liegen weit, weit, weit in der Zukunft. Wofür werden sie es nutzen, und ist es wirklich ein Geldmacher?"

Experten betonen, dass reale Anwendungen Jahre oder Jahrzehnte entfernt sein könnten. Anjali Bastianpillai von Pictet Asset Management sieht das Engagement der Fonds in diesem Bereich als sehr früh an. Viele Unternehmen, die kürzlich durch SPAC-Fusionen an die Börse gingen, seien noch weit davon entfernt, Gewinne zu erzielen.

"Diese ganze Quantengruppe befindet sich in der Phase des Spekulationsüberschwangs", sagte Ted Mortonson von Baird. "Wenn man die Spekulationen um das glänzende Objekt ausblendet, wird dies ein sehr großes Spiel um den freien Cashflow."

Megacaps bevorzugen?

Portfoliomanager empfehlen, sich auf etablierte Unternehmen mit einem breiten Portfolio und starkem Cashflow zu konzentrieren, wie Alphabet. Das Unternehmen arbeitet mit Willow an Quantencomputern, erzielt aber weiterhin signifikante Einnahmen aus digitaler Werbung und KI. Auch Amazon, Microsoft und IBM gelten als potenzielle Gewinner.

"Dies wird einer der Momente sein, in denen IBM mit aller Macht zurückkommen wird“, sagte Greg Bassuk, CEO von AXS Investments. „Sie investieren viel in Quantencomputer und haben ein starkes internes Team."

Auch Ben Reitzes sieht in IBM unterschätztes Potenzial. "IBM scheint langfristig mehr Substanz im Quantenbereich zu haben als jeder andere – sogar als Google", stellte der Analyst kürzlich fest.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion