Menschenhandel-Skandal in Brasilien erschüttert Elektroauto-Riesen BYD

Am Donnerstag erklärten die brasilianischen Behörden, die Arbeiter seien unter "degradierenden Bedingungen" beschäftigt worden, mit langen Arbeitszeiten und menschenunwürdigen Unterkünften. BYD und der verantwortliche Baukonzern Jinjiang Group haben sich bereit erklärt, die Arbeiter vorübergehend in Hotels unterzubringen, während Verhandlungen zur Auflösung ihrer Verträge stattfinden. Beide Unternehmen widersprechen den Vorwürfen und bezeichnen die Einschätzung der Behörden als Missverständnis.

Trotz dieser Maßnahmen könnte der Fall strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Bundesanwälte fordern die Herausgabe von Beweismaterial, um mögliche Maßnahmen gegen BYD und Jinjiang im strafrechtlichen Bereich einzuleiten.

Wachstum unter Druck: BYD und die globale Expansion

BYD, das in diesem Jahr voraussichtlich mehr Fahrzeuge verkauft hat als Ford und Honda, investiert massiv in seine globale Präsenz. Die Fabrik in Bahia, die Anfang 2025 die Produktion von 150.000 Fahrzeugen aufnehmen soll, ist ein zentraler Bestandteil der Expansionsstrategie des Unternehmens. Allein in dieses Projekt hat BYD 620 Millionen US-Dollar investiert.

Mit einem Marktanteil von über 30 Prozent im Bereich der Elektro- und Hybridfahrzeuge in China hat sich BYD als dominierender Akteur etabliert. Der internationale Markt wird jedoch zunehmend zu einem Minenfeld, insbesondere in Ländern mit strengen Arbeits- und Umweltvorschriften.

Reaktionen aus China: Seltene Kritik an BYD

Auch in China stößt der Fall auf Empörung. Auf sozialen Medien diskutieren Nutzer offen über die Arbeitsbedingungen bei BYD und Jinjiang. Der prominente Kommentator Hu Xijin forderte chinesische Unternehmen auf, ihre Standards zu erhöhen, um der wachsenden globalen Verantwortung gerecht zu werden.

"BYD wird in Zukunft noch mehr solcher Herausforderungen begegnen, wenn es sich als global führende Marke behaupten will", sagte Hu.

Droht eine Belastung der Beziehungen zwischen China und Brasilien?

Die Vorwürfe gegen BYD könnten auch diplomatische Spannungen nach sich ziehen. Brasilien hat in den letzten Jahren verstärkt auf chinesische Investitionen gesetzt, doch Fälle wie dieser werfen ein kritisches Licht auf die Zusammenarbeit.

Präsident Luiz Inácio Lula da Silva betonte zuletzt die Bedeutung der Schaffung lokaler Arbeitsplätze, während Chinas Vorgehen, eigene Arbeitskräfte in Investitionsländer zu bringen, zunehmend auf Widerstand stößt.

Fazit: Ein Wendepunkt für BYD?

Der Fall in Brasilien könnte für BYD mehr sein als ein vorübergehender Rückschlag. Er wirft die Frage auf, ob das Unternehmen in der Lage ist, seine globale Expansion mit den sozialen und rechtlichen Erwartungen in Überseemärkten zu vereinbaren.

Die brasilianischen Behörden planen ein weiteres Treffen mit BYD und Jinjiang für den 7. Januar, um mögliche Vereinbarungen zu treffen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

