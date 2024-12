In welchen Bundesländern die Netzentgelte sinken und wo sie steigen / In 10 Bundesländern sinkende und in 6 steigende Netzentgelte (FOTO)

Hamburg (ots) - Eine Analyse des Stromlieferanten Rabot Energy zeigt, in welchen

Bundesländern die durchschnittlichen Netzentgelte im kommenden Jahr sinken und

wo sie tendenziell steigen. Ursächlich für diese Entwicklung ist die neue

EE-Netzkostenverteilung, die ab 2025 gilt. Die Rabot Energy Deutschlandkarte

zeigt, welche Haushalte profitieren, damit Verbraucher prüfen können, ob die

Entlastungen ankommen.



Ab 2025 gelten in Deutschland neue Netzentgelte. Netzentgelte fallen für den

Transport des Stroms vom Erzeuger zum Verbraucher an und sind quasi eine Art

Transportgebühr. Laut der Bundesnetzagentur machen sie etwa ein Viertel des

Endverbraucherstrompreises aus und müssen transparent auf der Stromrechnung

ausgewiesen sein. Je nach Region und Netzbetreiber variieren die Netzentgelte

allerdings erheblich.





In Regionen, in denen die Netzbetreiber aufgrund des Ausbaus erneuerbarerEnergien (EE) hohe Kosten haben, sind die Netzentgelte entsprechend hoch, weildie Betreiberkosten auf die Netznutzer in der Region umgelegt werden. InRegionen mit geringem EE-Zubau sind die Netzentgelte hingegen meist niedriger.Diese regionalen Preisunterschiede können pro Jahr und Haushalt mehrere HundertEuro betragen. Deshalb sieht die neue EE-Netzkostenverteilung nun vor, dassdiese Kosten ab 2025 gleichmäßig auf alle bundesdeutschen Haushalte verteiltwerden, weil alle von günstigem EE-Strom profitieren und dieser nicht nur dortverbraucht wird, wo er produziert wird.Umgesetzt wird die EE-Netzkostenverteilung über eine bereits existierende Umlagegemäß § 19 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV). Über sie können die von hohenEE-Kosten betroffenen Netzbetreiber diese künftig auf alle Haushalte imBundesgebiet umwälzen. Entsprechend steigt die Umlage von bislang 0,643 Cent proKilowattstunde (ct/kWh) auf 1,558 ct/kWh. 60 Prozent hiervon entfallen auf dieneue EE-Kostenverteilung. In der Folge werden also zunächst alle Haushalte mithöheren Netzentgelten durch die steigende Umlage belastet. Allerdings können dieEE-wälzungsberechtigten Netzbetreiber ihre Netzentgelte gegenüber ihren Kundenin der Region senken. Hierdurch werden viele Haushalte entlastet. Insbesonderesolche, die bisher von hohen Netzentgelten betroffen waren. Laut derBundesnetzagentur sind 178 von insgesamt 883 Netzbetreibern berechtigt, ihreEE-Kosten auf die Allgemeinheit umzulegen. Insgesamt sollen so 2,4 MilliardenEuro EE-Netzkosten umverteilt werden.Die Kostensenkungen wirken sich dabei nicht nur auf Haushalte aus, derenNetzbetreiber unmittelbar wälzungsberechtigt ist. Ähnlich einem Dominoeffektbreiten sich die Kostenentlastungen in einer Region weiter aus: Senkt ein großerNetzbetreiber seine Entgelte, profitieren auch viele kleinere, nachgelagerteNetze in der Region.Welche Bundesländer von sinkenden oder steigenden Netzentgelten betroffen sind,hat der Ökostromanbieter Rabot Energy ermittelt und eine Landkarte erstellt.Ausgewertet wurden die Preisblätter der Netzbetreiber.* Diese Prognose bietetVerbrauchern eine Orientierung, wie sich die Netzentgelte im kommenden Jahr inihrem Bundesland durchschnittlich entwickeln.Diese Bundesländer profitierenVon der neuen EE-Netzkostenverteilung profitieren vor allem nördliche undostdeutsche Bundesländer: Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern,Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen . EinDurchschnittshaushalt im Netz der E.DIS Netz GmbH in Brandenburg undMecklenburg-Vorpommern soll laut Bundesnetzagentur gegenüber dem Vorjahr knapp100 Euro an Netzentgelten sparen. Im Netz der WEMAG Netz GmbH inMecklenburg-Vorpommern soll die Ersparnis sogar mehr als 200 Euro betragen. Auchein Durchschnittshaushalt im Netz der Schleswig-Holstein Netz AG inSchleswig-Holstein spart gegenüber dem Vorjahr etwa 150 Euro.Auch Bayern, Baden-Württemberg und Hessen werden von niedrigeren Netzentgeltenprofitieren, während Berlin , Bremen und Hamburg sowie Nordrhein-Westfalen ,Rheinland-Pfalz und das Saarland mit steigenden Netzentgelten rechnen müssen.*Berechnungsmethode: Ausgewertet wurden die Preisblätter der Netzbetreiber ausdem Jahr 2024 sowie die vorläufigen Preisblätter für 2025. Die vorläufigenPreise sind von den zuständigen Behörden zu genehmigen. Auf dieser Basis wurdedie durchschnittliche Netzentgelthöhe in einem Bundesland für 2024 und 2025ermittelt. Da in einem Bundesland viele Netzbetreiber tätig sind, erfolgte eineGewichtung der einzelnen Netzentgelte unterschiedlicher Betreiber auf Basis vonPostleitzahlen. Auf diese Weise wurden die zu erwartenden durchschnittlichenPreisschwankungen in einem Bundesland ermittelt.