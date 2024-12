3 europäische Top-Picks für 2025

In ihrer jährlichen Prognose für 2025 haben die Analysten der britischen Bank Barclays eine Liste mit 14 Top-Aktien vorgestellt. Was alle gemeinsam haben: Die Analysten haben hier starke Branchentrends und signifikantes Aufwärtspotenzial gefunden. Die wO-Redaktion stellt drei der 14 Favoriten vor.

Die Analysten von Barclays heben Schneider Electric als ideal positioniertes Unternehmen hervor, das vom globalen Trend zu KI, Rechenzentren und der Modernisierung von Stromnetzen profitiert. Mit einem Kursziel von 294 Euro (22 Prozent vom aktuellen Niveau) und einem erwarteten organischen Umsatzwachstum von 10 Prozent im Jahr 2025 sehen die Experten erhebliche Chancen.

Technologie-Vorsprung: Schneider Electric bietet das umfassendste Portfolio für Rechenzentren, einschließlich Stromversorgung, Netzwerklösungen und Kühlsysteme. Die Nachfrage nach Rechenzentren soll bis 2027 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 13 Prozent steigen.

Starke Position in den USA: Mit rund 30 Prozent der Umsätze aus den USA profitiert das Unternehmen direkt von den dortigen Investitionen in die Industrie. Neue Produktlancierungen und Investitionen in Forschung und Entwicklung (etwa 7 Prozent des Umsatzes) sollen das Wachstum weiter beschleunigen.

AstraZeneca: Pharma-Gigant mit neuem Aufschwung

Mit einem Kursziel von 14.000 Pence sieht Barclays bei AstraZeneca eine äußerst attraktive Option für langfristige Investoren. Besonders die starke Pipeline des Unternehmens, im Bereich Onkologie, sowie der aktuelle Bewertungsabschlag machen die Aktie zu einer Top-Wahl für die Analysten. Zum Kursziel sind es noch 35 Prozent Kurspotenzial.

Mit Blockbuster-Medikamenten wie Tagrisso und Enhertu setzt AstraZeneca Maßstäbe in der Behandlung von Krebs. Für 2025 werden wichtige Studienergebnisse erwartet, darunter das vielversprechende Medikament Dato-DXd. Seit der Übernahme durch CEO Pascal Soriot hat sich das Unternehmen zu einem Führer in der Forschung und Entwicklung entwickelt und peilt bis 2030 einen Jahresumsatz von 80 Milliarden US-Dollar an.

Nach einem Kursrückgang aufgrund regulatorischer Risiken in China handeln die Aktien zu einem historischen Tiefstand, was laut Barclays ein günstiger Einstiegszeitpunkt ist.

Ferrari: Die Rennstrecke zur Stabilität

In einem volatilen Marktumfeld der Automobilbranche sieht Barclays Ferrari als den sichersten Hafen. Mit einem Kursziel von 500 Euro sehen die Analysten ein kurzfristiges Kurspotenzial von rund 20 Prozent.

Resistenz gegen Konjunkturschwächen: Ferraris Kundschaft besteht aus den wohlhabendsten Individuen der Welt, wodurch das Unternehmen weitgehend unabhängig von Konjunkturzyklen agieren kann. Neue Modelle wie der F80 Supersportwagen und das erste Elektroauto des Unternehmens, das Ende 2025 erwartet wird, sorgen für Aufsehen und stärken die Marktposition.

Trotz der jünsten Kursschwäche bleibe Ferrari mit seiner stabilen Auftragslage und hohen Gewinnmargen eine Top-Wahl im Luxussegment.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





