Wir brauchen einen wirtschaftlichen Neustart

Berlin (ots) - "Wir stehen in Deutschland dicht am Abgrund. Wir haben eine

anhaltende Rezession, eine marode Infrastruktur, internationale Krisen und dazu

eine Wirtschaftspolitik, die auf staatliche Subventionen statt auf

unternehmerische Freiheit setzt. Ich erhoffe mir vom neuen Jahr und einer neuen

Regierung den dringend benötigten Neustart", sagt BGA-Präsident Dr. Dirk Jandura

zu den frisch veröffentlichten Forderungen des BGA an die nächste

Bundesregierung in Berlin.



"Für den Groß- und Außenhandel war es wie erwartet ein schwieriges Jahr. Mit

politischer Rückendeckung hätte man diese Entwicklung abfedern können. Damit

meine ich ausdrücklich nicht die Staatssubventionen für Einzelne, sondern

Impulse für alle, die stabile Rahmenbedingungen schaffen und private

Investitionen anregen. Die momentane Situation im Mittelstand ist die

schlimmste, die ich in meiner Zeit als Unternehmer je erlebt habe. Wenn die

Politik das Ruder nicht herumreißt, droht ein weiterer Anstieg der ohnehin

bereits auf hohem Niveau befindlichen Insolvenzen. Das bedeutet nicht nur

steigende Arbeitslosenzahlen, das lähmt unser Wachstum auf Jahre", zeigt sich

Jandura besorgt.







Kurswechsel. Die Stärkung des Standortes Deutschland muss oberstes Ziel sein. Zu

lange wurden die wirklich wichtigen Themen ignoriert oder nur

flickenteppichartig bearbeitet: Die längst überfällige Unternehmenssteuerreform,

die die Rahmenbedingungen in Deutschland modernisiert und vereinfacht. Die

marode Infrastruktur, bei der Brücken erst einstürzen müssen, um repariert zu

werden. Die Modernisierung der Verwaltung, wo wir im europäischen Vergleich auf

Platz 21 von 29 Ländern sind. Der Arbeitsmarkt, der mit einem stetig steigenden

Sozialversicherungsbeitrag den Standort Deutschland teuer und unattraktiv für

in- und ausländische Firmen macht", fordert der Präsident.



"Auch die "Außenhandelsnation Deutschland" ist inzwischen eher ein Natiönchen.

Unsere Produkte sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir sind zu langsam, zu teuer,

zu unmodern. Dazu lähmt uns die überbordende Bürokratie aus Berlin und Brüssel.

Kein Unternehmer kann unter diesen Umständen Pläne für die Zukunft machen. Die

Situation in Deutschland nimmt uns die Luft zum Atmen. Der Außenhandel darf als

Wachstumsmotor Deutschland nicht ins Stottern kommen. Hierzu stehen nächstes

Jahr wichtige Entscheidungen im Europäischen Rat zu MERCOSUR an. Deutschland

muss hier eine Führungsrolle beim Abschluss und der Ratifizierung dieses und

neuer Freihandelskommen übernehmen", so Jandura weiter.



"Damit der Wirtschaft 2025 wieder Flügel wachsen, ist mein Appell an alle

Parteien, die im kommenden Jahr in Deutschland mitregieren wollen: Schaffen Sie

Freiheit für den Handel! Wir sind der Mittelstand, wir "können Krise".

Enttäuschen Sie die Hoffnung der Wirtschaft nicht, die mit der Wahl verbunden

ist. Wir brauchen wieder unternehmerische Freiheit. Keine Vorschriften, die die

Schlinge um unseren Hals immer fester ziehen", schließt Jandura.



