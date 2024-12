Kreml Ermittlungen zu Flugzeugabsturz laufen weiter Nach dem Absturz des aserbaidschanischen Passagierflugzeugs in Kasachstan will Russland zunächst nicht auf die Schuldvorwürfe aus Baku eingehen. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte kühl, dass die aserbaidschanischen Äußerungen in Moskau bekannt seien. …