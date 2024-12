RBC stuft BARCLAYS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Barclays von 285 auf 340 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Analysten Anke Reingen und Benjamin Toms verwiesen in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie auf die übliche jährliche Anpassung der Bewertungsmodelle. Die Kursziele für Banken basieren nun in den meisten Fällen auf den Geschäftserwartungen für 2026. Die Favoriten der RBC seien Barclays, UBS, Julius Bär, Deutsche Bank, BNP Paribas und OSB Group./mis/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2024 / 21:41 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.12.2024 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 3,187EUR auf Tradegate (27. Dezember 2024, 13:36 Uhr) gehandelt.



