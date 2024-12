Diese Aktien haben dem DAX 2024 ein dickes Plus beschert – 2025 auch?

Mehr als 80 Prozent der Umsätze der DAX-Unternehmen stammen laut Bloomberg aus dem Ausland, was den Index weniger anfällig für die schwache deutsche Binnenkonjunktur macht. Analysten sehen in der erholten Weltwirtschaft und der anziehenden Nachfrage aus China Potenzial für weiteres Wachstum im Jahr 2025. "Die US-Wirtschaft bleibt stark, und Peking hat sich zu moderat lockerer Geldpolitik verpflichtet", schrieb die Deutsche Bank in seinem Jahresausblick.

Chinas Regierung plant bis 2025 umfassende Wirtschaftsreformen, um das Wachstum zu stützen und den Konsum anzukurbeln. Diese Maßnahmen könnten exportabhängigen deutschen Unternehmen wie Adidas oder Heidelberg Materials weiteren Rückenwind verschaffen.

In Deutschland könnten die Neuwahlen im Februar 2025 zu höheren Staatsausgaben führen, was dem Aktienmarkt zusätzlichen Schwung verleihen dürfte. Der künftige Kanzler stehe vor der Aufgabe, massive Investitionen in technologische und klimafreundliche Projekte sowie in die Landesverteidigung zu sichern. "Wir erwarten eine gewisse Entlastung durch niedrigere Kreditkosten in der zweiten Jahreshälfte", sagt Susana Cruz, Strategin bei Panmure Liberum, warnt jedoch vor anhaltenden geopolitischen Risiken für den Industriesektor.

Eine mögliche Senkung der Körperschaftssteuer von 30 Prozent auf 25 Prozent, wie von Beata Manthey von der Citigroup angedeutet, könnte den Gewinn pro Aktie der DAX-Unternehmen um etwa 2 Prozent steigern.

Gewinner und Verlierer 2024

Neben SAP gehörten Siemens Energy und Rheinmetall zu den größten Gewinnern. Siemens Energy verzeichnete durch die starke Nachfrage nach Netztechnologien einen Kursanstieg von über 300 Prozent. Rheinmetall profitierte von geopolitischen Spannungen und verdoppelte seinen Kurs. Auch Finanzwerte wie Deutsche Bank und Commerzbank legten um rund 40 Prozent zu.

Im Gegensatz dazu litt der Automobilsektor stark. BMW und Volkswagen verzeichneten Kursverluste von über 20 Prozent. Charlotte Ryland von CCLA Investment Management bleibt skeptisch:

Die Umstellung auf Elektrofahrzeuge sorgt weiterhin für Verwerfungen, und das Risiko von Zöllen bleibt bestehen.

Ausblick: Chancen und Risiken

Während Analysten den DAX 2025 optimistisch sehen, warnen einige vor Herausforderungen. Marija Veitmane von State Street Global Markets sieht die aktuelle Bewertung des Index als Verkaufschance. "Die Gewinnsituation bleibt herausfordernd", zitiert sie Bloomberg.

Luca Paolini von Pictet Asset Management hingegen sieht Potenzial bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Der MDAX könnte stärker von einer stimmungsgetriebenen Erholung profitieren als die Frankfurter Blue Chips.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion