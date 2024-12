Molekülwende und Stromwende gehören zusammen

Berlin (ots) - Die Energiewende kann 2025 an Schwung gewinnen, wenn die

Stromwende endlich um eine Molekülwende ergänzt wird und die Politik

pragmatischer und marktorientierter vorgeht. Das ist die Einschätzung des en2x -

Wirtschaftsverband Fuels und Energie. "Auf klimaschonende Technologien zu

setzen, muss für Investoren künftig attraktiver werden. Dafür die

Voraussetzungen zu schaffen, wird eine zentrale Aufgabe der neuen

Bundesregierung sein", so en2x-Hauptgeschäftsführer Prof. Christian Küchen.



Der Ausbau von Wind- und Sonnenenergie hierzulande ist von großer Bedeutung,

wird aber nicht ausreichen, um die Klimaziele zu erfüllen. Denn Strom deckt

derzeit lediglich rund ein Fünftel des Endenergiebedarfs in Deutschland ab. Den

großen Rest tragen vor allem molekülbasierte Energieträger wie Öl und Gas bei.

Diese Energieform wird auch künftig benötigt, selbst bei verstärkter

Elektrifizierung. Das zeigt die Entwicklung in Ländern wie Schweden, aber auch

die aktuelle Energiebilanz hierzulande: Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft

Energiebilanzen (AGEB) zufolge ist Mineralöl weiterhin der wichtigste

Energieträger in Deutschland und konnte seinen Anteil am Primärenergieverbrauch

2024 von 36,4 auf 36,6 Prozent sogar leicht erhöhen.







Beispiel in der Schiff- und Luftfahrt oder als Rohstoff für die Chemie- und

Bauindustrie. Auch für eine resiliente, krisensichere Versorgung brauchen wir

gut speicherbare und flexibel einsetzbare Energieträger." Diese müssten jetzt,

wie der Strom, nach und nach CO2-neutral werden. "Die Notwendigkeit einer

solchen Molekülwende hat die Politik erkannt, doch ein 'Weiter so' mit den

bekannten Instrumenten wird nicht ausreichen. 2025 müssen die Weichen so

gestellt werden, dass die Transformation auch hier endlich Fahrt aufnehmen

kann."



Weniger Bürokratie und klare Zuständigkeiten nötig



Viele Klimaschutz-Projekte rechneten sich derzeit einfach nicht. Neben den

technologischen Risiken, die Investoren bei neuen Technologien immer tragen

müssen, sind es vor allem die regulatorischen Unsicherheiten, die

Investitionsentscheidungen für den Hochlauf klimaschonender Moleküle für die

verschiedenen Anwendungen in der Mobilität, dem Wärmesektor und der Industrie

häufig noch verhindern. "Jede Regulierung muss sich künftig daran messen lassen,

ob sie die gewünschten privaten Investitionen in den Klimaschutz auslöst - bei

Unternehmen wie in privaten Haushalten", so Küchen. Dabei sollte keine

Alternative von vornherein durch Verbote ausgeschlossen werden. "Wir brauchen

weniger Bürokratie und einen Wettbewerb um die besten Lösungen. Wichtig ist,





