Neuwahl wird Planungshindernis für neue Bahnstrecke zum Brenner

(Berichtigt wird die Meldung vom 22. Dezember. Es wird klargestellt, dass auf italienischer Seite die Arbeiten für das erste Teilstück der südlichen Zuleitungsstrecke zwar bereits begonnen haben, doch weiter südlich sind die Planungen einiger Baulose nicht abgeschlossen.)

BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die um Jahre verzögerte deutsche Planung für eines der wichtigsten europäischen Bahnprojekte stößt auf den nächsten Stolperstein: Der Bundestag wird aller Voraussicht nach nicht im Frühjahr über den Trassenvorschlag der Deutschen Bahn für die deutsche Zuleitungsstrecke zum Brennerbasistunnel in den Alpen entscheiden, sondern erst nach der vorgezogenen Bundestagswahl. Das sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Schreider, der im Verkehrsausschuss für das Thema zuständig ist. Auch das bayerische Verkehrsministerium in München geht nicht mehr davon aus, dass der Bundestag noch in der zu Ende gehenden Wahlperiode über den "Nordzulauf" zum Tunnel entscheiden wird.