XCMG rangiert auf Platz 379 der Liste der 500 einflussreichsten Marken der Welt 2024 und ist führend bei Innovationen im Bereich Industrieausrüstung

XUZHOU, China, 27. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- The World Brand Lab hat offiziell seine diesjährige Liste der globalen Top-Marken veröffentlicht. XCMG Machinery („XCMG", SHE: 000425), ein weltweit führender Hersteller von Baumaschinen, ist stolz darauf, in der 21. jährlichen Liste der 500 einflussreichsten Marken der Welt, die von World Brand Lab herausgegeben wird, Platz 379 zu stehen. Das Unternehmen rangiert außerdem auf Platz 42 unter den chinesischen Marken und erreicht weltweit einen beeindruckenden Platz 7 im Bereich der Industrieausrüstung.

Die Rangliste der 500 einflussreichsten Marken der Welt bewertet Marken auf der Grundlage ihrer Fähigkeit, Märkte zu erschließen und zu erobern und Gewinne zu erwirtschaften, die zusammengenommen den globalen Einfluss von Marken bestimmen. Das Bewertungsverfahren von World Brand Lab umfasste eine umfassende Bewertung von mehr als 8.000 weltweit anerkannten Marken anhand von Schlüsselindikatoren wie Marktanteil, Markentreue und globale Führungsposition. In die Bewertung der Markentreue flossen die Daten von iTrust Rating ein, während die Bewertung der ESG-Leistung (Umwelt, Soziales und Governance) aus der umfangreichen ESG-Datenbank von SuperFinance abgeleitet wurde.