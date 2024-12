Graphite One gibt Abschluss einer LIFE-Finanzierung und einer zeitgleich durchgeführten Privatplatzierung bekannt

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

27. Dezember 2024 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – Graphite One Inc. (TSX-V: GPH; OTCQX: GPHOF) („Graphite One“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemeldung vom 16. Dezember 2024 eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung abgeschlossen hat, bei der insgesamt 6.374.200 Wertpapiereinheiten (jeweils eine „Einheit“) zum Preis von 0,75 CAD pro Einheit ausgegeben und ein Bruttoerlös von insgesamt 4.780.650 CAD erzielt wurde. Insgesamt 4.118.200 Einheiten mit einem Bruttoerlös von 3.088.650 CAD gingen an Käufer mit Wohnsitz in Kanada und fielen damit unter die Bestimmungen in Teil 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions („NI-45-106“), der eine Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten vorsieht (die „LIFE-Finanzierung“). Insgesamt 2.256.000 Einheiten mit einem Bruttoerlös von 1.692.000 CAD gingen an Käufer mit Wohnsitz außerhalb Kanadas (die „zeitgleich durchgeführte Privatplatzierung“, und zusammen mit der LIFE-Finanzierung die „Platzierung“). Das Unternehmen hat per Formular 45-106F1 ein entsprechendes Platzierungsdokument (das „Platzierungsdokument“) eingereicht, das unter dem Firmenprofil auf www.sedarplus.ca sowie auf der Website des Unternehmens unter https://www.graphiteoneinc.com eingesehen werden kann.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Stammaktie“) des Unternehmens und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (ein „Warrant“), wobei jeder Warrant seinen Inhaber berechtigt, eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 1,00 CAD pro Aktie zu erwerben, und verfällt – je nachdem, was früher eintritt: (i) zwei Jahre nach dem Abschlussdatum des Angebots oder (ii) nach Ermessen des Unternehmens 30 Tage nach dem Datum der Bekanntgabe, das Verfalldatum vorzuverlegen, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) an zehn aufeinander folgenden Handelstagen bei oder über 1,50 CAD liegt.