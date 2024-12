Das wird jetzt einer der größten Vermögensverwalter Europas!

Die Unterzeichnung der Vereinbarung sei erfolgt, nachdem beide Gruppen die Informations- und Konsultationsverfahren mit den Arbeitnehmervertretungen abgeschlossen hatten, teilte BNP Paribas bereits am Samstag mit. Der Abschluss der Transaktion werde für Mitte 2025 erwartet.

"In Erwartung des Abschlusses arbeiten nun alle Teams daran, die Mitarbeiter und Kunden von AXA IM in der BNP Paribas Cardif Gruppe willkommen zu heißen", sagte der Chairman von BNP Paribas Cardif, Renaud Dumora.

Das nunmehr fusionierte Unternehmen würde Vermögenswerte in Höhe von 1,5 Billionen Euro verwalten. Damit wäre es einer der größten europäischen Akteure in diesem Sektor.

Mit der Höhe des nunmehr verwalteten Fonds katapultieren sich beide Unternehmen vom unteren Mittelfeld (BNP Paribas Platz 17, Axa Platz 15) auf den vierten Platz.

Das sagen die Analysten

RBC Capital Markets bewertet die Aktie von BNP Paribas positiv mit einem Kauf-Rating. Der Zielpreis wurde nach oben korrigiert und liegt nun bei 88 Euro gegenüber zuvor 78 Euro. Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BNP Paribas bei einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Auch die US-Investmentbank Goldman hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 82,50 Euro auf "Buy" unverändert beibehalten.

Das Center for Financial Research and Analysis (CFRA) geht sogar davon aus, dass Banken im nächsten Jahr besser abschneiden werden als der breitere S&P 500-Index.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

