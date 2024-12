Flokis revolutionäre Krypto-ETP-Pläne für 2025!

Das Blockchain-Projekt Floki, bekannt für seine Ursprünge als Meme-Coin, unternimmt entscheidende Schritte zur Etablierung im institutionellen Finanzsektor. Geplant ist die Einführung eines börsengehandelten Produkts (ETP) für das erste Quartal 2025, das an der SIX Swiss Exchange in der Schweiz gelistet werden soll. Dies würde Floki zum zweiten Meme-Coin nach Dogecoin machen, das in Europa ein institutionelles Anlageinstrument bietet.

Laut einer Pressemitteilung vom 25. Dezember arbeitet Floki mit einem nicht genannten Vermögensverwalter und ETP-Herausgeber zusammen, um ein reguliertes Anlageprodukt zu schaffen, das sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern offensteht. Zur Unterstützung des ETPs hat die Floki DAO einen Vorschlag zur Zuweisung von 16 Milliarden FLOKI-Token aus ihrem Schatzamt vorgelegt, um Liquidität zu bieten. Diese Tokens sind derzeit etwa 2,8 Millionen US-Dollar wert.

Floki-Token als Brücke zwischen traditionellen und digitalen Finanzmärkten

Das ETP wird Anlegern die Möglichkeit bieten, über regulierte Kanäle in den Floki-Token zu investieren und so eine Brücke zwischen traditionellen Finanzmärkten und digitalen Vermögenswerten zu schlagen. Obwohl spezifische Details zur Struktur und Preisgestaltung des Produkts aufgrund von Vertraulichkeitsvereinbarungen noch unter Verschluss gehalten werden, bleibt das Eigentum an den für die Liquidität verwendeten Token bei Floki und kann zurückgezogen werden, sobald ausreichende Drittanbieter-Liquidität vorhanden ist.

Weitere Entwicklungen: Floki und Mastercard führen neue Debitkarte ein

Die Ankündigung des ETP folgt auf die kürzliche Einführung einer neuen Debitkarte durch Floki in Partnerschaft mit Mastercard. Die Karte, die in 31 europäischen Ländern sowohl in physischer als auch in virtueller Form verfügbar ist, unterstützt mehrere Kryptowährungen, einschließlich Floki, BTC und USDT.

Marktentwicklung über Bitcoin und Ethereum hinaus

Jenseits von Bitcoin und Ethereum bieten Investitionsprodukte nun Zugang zu einer breiteren Palette von Krypto-Assets, darunter zunehmend beliebte Optionen wie Solana und Ripple. Letzten Monat lancierte Valour, eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, offiziell das erste Dogecoin-ETP auf dem Spotlight Stock Market in Schweden. Dieses Produkt ermöglicht es Investoren in der nordischen Region, in DOGE zu investieren, ohne sich mit den Komplexitäten des direkten Besitzes auseinandersetzen zu müssen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

FLOKI zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 0,000$ auf CryptoCompare Index (27. Dezember 2024, 16:20 Uhr) gehandelt.