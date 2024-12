Euro kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag zum US-Dollar kaum verändert. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0418 Dollar gehandelt. Der Euro hat so seine leichten Vortagsgewinne verteidigt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0435 (Dienstag: 1,0395) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9583 (0,9620) Euro.

Dem Markt fehlte es nach den Weihnachtsfeiertagen an Impulsen. Es wurden weder in der Eurozone noch in den Vereinigten Staaten wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Insgesamt hat sich der Euro in der ablaufenden Woche stabilisiert, nachdem die US-Notenbank Fed in der Vorwoche den Dollar beflügelt hatte. Sie hatte nach ihrer Zinssenkung am 18. Dezember die Erwartungen an weitere entsprechende Schritte im kommenden Jahr gedämpft.