Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,42 Prozent auf 133,12 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,38 Prozent.

Belastet wurden die Anleihen durch Neuigkeiten aus den Vereinigten Staaten. Dort waren die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung unerwartet gefallen, wie am Donnerstag bekannt wurde. Die Daten dürften die Erwartungen auf weitere Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank eher dämpfen. Die Fed hatte in der vergangenen Woche bereits weniger entsprechende Maßnahmen in Aussicht gestellt.

Dem Markt fehlte es ansonsten nach den Weihnachtsfeiertagen an Impulsen. In der Eurozone und den USA wurden am Freitag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht./jsl/he