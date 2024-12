ATX schließt mit Zuwächsen

Die Meldungslage gestaltete sich unternehmensseitig sehr dünn, zum Wochenschluss standen auch keine wichtigen Datenveröffentlichungen an, somit verlief der Handel weitgehend ohne Impulse.

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag mit Kurssteigerungen geschlossen. Nach Handelsende stand der heimische Leitindex ATX mit einem Plus von 0,64 Prozent bei 3.630,48 Einheiten. Der ATX Prime befestigte sich um 0,71 Prozent auf 1.812,03 Punkte. Im europäischen Umfeld zeigten sich die wichtigsten Börsen ebenfalls höher.

Unter den Einzelwerten stachen die Anteilsscheine von Pierer Mobility ins Auge, die weitere 22,7 Prozent nach oben sprangen. Bereits in den vergangenen Handelstagen waren die Aktien deutlich nach oben geklettert. Wie die Pierer AG Freitagnachmittag mitteilte, hat sie den Restrukturierungsplan nach der europäischen Restrukturierungsordnung eingereicht. Das Landesgericht Ried hatte in der Woche zuvor am Freitag die Fortführung der insolventen KTM AG und ihrer Töchter KTM Components GmbH und KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH beschlossen.

An die Spitze des ATX setzten sich AT&S mit einem Zuwachs von 6,5 Prozent. In ganz Europa erholten sich Technologiewerte vom Rücksetzer der Vorwoche. Die Aktien aus dem Öl- und Gassektor Schoeller-Bleckmann und OMV legten mit plus 4,2 bzw. 1,9 Prozent ebenfalls zu.

Nach unten tendierten hingegen die Versicherungswerte. UNIQA verloren 0,9 Prozent und Vienna Insurance fielen um 0,3 Prozent./mha/mik/APA/nas