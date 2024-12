Zero Zero Robotics stellt auf der CES 2025 die Bestseller der HOVERAir X1-Serie vor

LAS VEGAS, 27. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Kürzlich kündigte Zero Zero Robotics, ein führendes Technologieunternehmen für intelligente Geräte, seine Teilnahme an der CES 2025 an, wo das Unternehmen seine selbstfliegenden Kameras der Serie HOVERAir X1 am Stand 56045, Venetian, Ebene 2, Hallen A-D, vorstellen wird. Die HOVERAir-Produktreihe wurde entwickelt, um Luftaufnahmen zu vereinfachen, und umfasst die HOVERAir X1 im Taschenformat, die HOVERAir X1 PRO, die auf Action ausgerichtet ist, und die HOVERAir X1 PROMAX für professionelle Anwendungen. Zero Zero wird außerdem seinen 2025 CES Innovation Awards Honoree-Titel in der Kategorie „Audio/Video Components & Accessories" für den HOVERAir Beacon feiern, einen intelligenten, modularen Controller, der Präzisionstracking und -steuerung neu definiert.

Das Einsteigermodell der HOVERAir-Reihe, HOVERAir X1, wiegt nur 125 g und ermöglicht mühelose Luftaufnahmen, ohne dass ein Controller oder eine App erforderlich sind. Mit über fünf vorprogrammierten Flugpfaden, darunter Schweben, Folgen, Herauszoomen, Orbit und Vogelperspektive, ist es perfekt geeignet, um filmische Momente im Alltag festzuhalten. Die 2,7K-Videoauflösung, die Möglichkeit, die Kamera mit der Hand zu starten, und die robusten Computer-Vision-Algorithmen machen die Kamera zum ultimativen Begleiter im Alltag und auf Reisen.

Aufbauend auf dem Erfolg der X1 hat Zero Zero im August 2024 die HOVERAir X1 PRO und HOVERAir X1 PROMAX auf den Markt gebracht, um die Anforderungen von Action-Fans und professionellen Kreativen zu erfüllen. Die X1 PRO bietet 4K/60fps-Video mit einem 104°-Sichtfeld für vielseitige Aufnahmebedingungen. Die X1 PROMAX liefert atemberaubende 8K/30fps-Videos mit 4K/120fps-Zeitlupenfunktion, einem 1/1,3" CMOS-Sensor und einem Dynamikbereich von 14 Stopps für Filmaufnahmen. Beide Modelle verfügen über ein fortschrittliches KI-Tracking, Windwiderstand der Stufe 5 und einen leichten, robusten HEM-Rahmen.

„Unsere Vision war es schon immer, fliegende Kameras zu entwickeln, die mühelos, intelligent und mit Spaß zu bedienen sind", sagt MQ Wang, Gründer und CEO von Zero Zero Robotics. „Mit der HOVERAir-Serie erhalten Sie alles, was Sie für professionelle Luftaufnahmen brauchen, ganz gleich, ob Sie Freizeitmomente festhalten oder kreative Grenzen ausloten wollen."

Zusätzlich zu diesen Innovationen verbessert das HOVERAir Beacon die Steuerung und Präzision der Modellserie. Der Beacon verfügt über ein patentiertes modulares Tri-State-Design mit zwei abnehmbaren Joysticks, die sowohl eine einhändige als auch eine beidhändige Steuerung mit allen Funktionen ermöglichen. Er aktiviert HoverLink für eine präzise Verfolgung mit einer Übertragungsreichweite von bis zu einem Kilometer, während das 1,78-Zoll-OLED-Display die Überwachung des Filmmaterials in Echtzeit ermöglicht. Ausgestattet mit KI-gestützter Geräuschunterdrückung setzt die Beacon einen neuen Standard für Audio- und Videoaufnahmen bei Luftaufnahmen.

„Wir freuen uns, die HOVERAir X1-Serie und Beacon auf der CES 2025 vorzustellen, wo wir die Art und Weise, wie Bewegung erfasst, verfolgt und gesteuert wird, neu definieren", so Wang weiter. „Diese Werkzeuge ermöglichen es Kreativen und Abenteurern, ihre Reisen mit atemberaubender Präzision und Leichtigkeit zu dokumentieren."

Zero Zero Robotics lädt die Besucherinnen und Besucher ein, am Stand 56045 vorbeizuschauen, um die HOVERAir X1-Serie in Aktion zu erleben und sich von ihrer unvergleichlichen Leistung zu überzeugen. Medien, die ein Interview mit Mitarbeitenden von Zero Zero Robotics wünschen, wenden sich bitte an Borjana Slipicevic.

Informationen zu Zero Zero Robotics

Zero Zero Robotics wurde 2014 von den Stanford-Doktoranden MQ Wang und Tony Zhang mitbegründet und hat sich auf eingebettete KI-Technologie für intelligente Geräte spezialisiert. ZeroZero ist bekannt für seine innovativen Bildverarbeitungs- und Hochpräzisionssteuerungssysteme. Seine Teammitglieder sind Träumer, Ingenieure, Erfinder und Konstrukteure, die aus den besten Universitäten und Forschungseinrichtungen der Welt stammen. Zero Zero Robotics hält mehr als 140 Kernpatente und hat Pionierarbeit geleistet, indem es Technologien wie vollständig geschlossene, tragbare Propeller und Bi-Copter-Konstruktionen entwickelt und damit seinen Platz als führendes Unternehmen in der Entwicklung intelligenter Geräte gefestigt hat.

