Aktienmärkte: Abverkauf statt Santa Claus-Rally - Bären zurück an Wall Street?

Die übliche Santa Claus-Rally der US-Aktienmärkte ist heute jäh unterbrochen worden - und das ohne erkennbaren Anlaß (keine negativen Nachrichten). Und wenn der Weihnachtsmann nicht die Rally schenkt, gibt es an der Wall Street ein altes Börsensprichwort: "If Santa Claus should fail to call, bears may come to Broad and Wall". Dabei hatte es doch gut für die US-Aktienmärkte angefangen: am 24.12. bei verkürztem Handel die beste Performance des Nasdaq an diesem Tag seit dem Jahr 1974. Was ist da los? Die Rede ist von Verkäufen von Pensionskassen - diese Verkäufe wiederum sorgten für einen "Gamma flip" am Optionsmarkt und verschärften so den Abwärtsdruck. Wenn das also nur "Mechanik" war, wäre das nicht so schlimm. Aber wenn nicht..

