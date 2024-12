Silberpreis vor Verwerfungen. So turbulent könnte 2025 für Silber werden 

Silberpreis schwächelt zum Jahresausklang

Sollte auf den letzten Metern nichts Überraschendes mehr passieren, wird Silber das Börsenjahr 2024 unterhalb von 30 US-Dollar abschließen. Dabei sah es Ende Oktober noch deutlich positiver aus, als der Silberpreis im Bereich von 34+ US-Dollar notierte.

Die Preiskorrektur der letzten Wochen verdeckt allerdings ein wenig den Umstand, dass das Börsenjahr 2024 für Silber ein sehr erfolgreiches war; notierte das Edelmetall zu Jahresbeginn und in den ersten Wochen doch lediglich in einer Spanne von 22 US-Dollar bis 24 US-Dollar. Mehrere Aufwärtswellen hievten den Silberpreis schließlich bis Oktober auf knapp 35 US-Dollar. Danach ging es für Silber abwärts. Das Chartbild trübte sich ein. Silber ist nicht der einzige Rohstoff, der ein ambivalentes Chartbild aufweist. Lesen Sie hierzu auch den Kommentar „Das Zittern geht weiter - Brent Oil drohen zeitnah Preisturbulenzen. BP, Shell & Co. – Perspektiven 2025“.