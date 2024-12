Mustang Energy Corp. erzielt nach Abschluss der zweiten Finanzierungstranche einen Bruttoerlös von insgesamt 3.552.950 $

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

VANCOUVER, British Columbia, 27. Dezember 2024 / IRW-Press / - Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) („Mustang“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 25. November 2024 und 16. Dezember 2024 die zweite Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von insgesamt 1.404.700 CAD $ abgeschlossen hat, in deren Rahmen es Folgendes verkauft hat (zusammen das „Angebot“):

- 450.000 Non-Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) zu einem Preis von 0,25 CAD$ pro Aktie mit einem Bruttoerlös von 112.5000 CAD$ aus dem Verkauf der Aktien und

- 4.455.862 Critical Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „FT-Aktie“ und zusammen mit den Aktien die „angebotenen Wertpapiere“) zu einem Preis von 0,29 CAD$ pro FT-Aktie mit einem Bruttoerlös von 1.292.200 CAD$ aus dem Verkauf der FT-Aktien.

Am 16. Dezember 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass es Bruttoeinnahmen in Höhe von 2.148.250 $ erzielt hat, wodurch sich die Gesamtsumme der Bruttoeinnahmen nach Abschluss dieser zweiten Tranche auf 3.552.950 $ erhöht.

Red Cloud Securities Inc. und Ventum Financial Corp. fungierten als Vermittler im Zusammenhang mit dem Angebot. Red Cloud Securities Inc. erhielt 90.454 $ und 311.910 Aktienkaufwarrants (jeweils ein „Vermittler-Warrant“), und Ventum Financial Corp. erhielt 4.375 $ und 17.500 Vermittler-Warrants. Jeder Vermittler-Warrant kann bis zum 27. Dezember 2026 ausgeübt und zum Preis von je 0,33 $ gegen eine Aktie (jeweils eine „Vermittler-Warrant-Aktie“) eingelöst werden.

Nicholas Luksha, Chief Executive Officer von Mustang, sagte: „Wir freuen uns, den Abschluss der zweiten Tranche unserer Privatplatzierungsfinanzierung abzuschließen, die gegenüber der ersten Pressemitteilung überzeichnet war. Mit dieser zusätzlichen Finanzierung verfügen wir über die Mittel, um die verschiedenen Auftragnehmer zu beauftragen, die für die Durchführung unseres Phase-1-Arbeitsplans erforderlich sind, sodass wir zahlreiche höffige Bohrziele erproben können.“