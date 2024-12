Apple-Aktie: 2025 mit iPhone 17 und KI-Boost auf Rekordkurs!

Die Apple-Aktie zeigt eine beeindruckende Performance und wird von Analysten als vielversprechend für die kommenden Jahre eingeschätzt. Laut einer Analyse von JPMorgan wird die Aktie im Jahr 2025 erhebliches Wachstumspotenzial aufweisen, unterstützt durch Innovationen wie das iPhone 17 und Fortschritte im Bereich künstliche Intelligenz (KI). Im Jahr 2024 übertraf Apple den S&P 500 mit einer Wertsteigerung von fast 35 Prozent, während der Marktindex um etwa 27 Prozent zulegte. Am 24. Dezember 2024 erreichte die Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch von 258,87 US-Dollar und zeigt eine Serie von fünf Gewinntagen in Folge.

Analyst Samik Chatterjee von JPMorgan hebt hervor, dass Apple in mehreren Geschäftsbereichen Aufwärtspotenzial hat, das von Investoren noch nicht ausreichend gewürdigt wird. Besonders die Transformation hin zu Dienstleistungen und das Wachstum der installierten Basis könnten entscheidend sein. Das iPhone 17, dessen Markteinführung für 2025 erwartet wird, könnte als Katalysator für weiteres Wachstum fungieren. Chatterjee prognostiziert, dass die iPhone-Verkäufe von 230 Millionen Einheiten in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 auf 263 Millionen Einheiten im Jahr 2027 steigen werden. Der Umsatz soll in diesem Zeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 9 Prozent erreichen, während das Ergebnis je Aktie um 16 Prozent pro Jahr wachsen könnte.

Trotz potenzieller Risiken, wie etwa drohenden Handelszöllen auf Produkte aus China, bleibt Chatterjee optimistisch. Er glaubt, dass Apple durch eine Diversifizierung der Produktion, insbesondere nach Indien, in der Lage sein wird, diese Herausforderungen zu meistern. Die Handelspolitik könnte zwar Druck auf die Margen ausüben, doch die wachsende Montagekapazität in Indien könnte helfen, die Nachfrage in den USA zu bedienen.

Die allgemeine Stimmung an der Wall Street ist bullish für Apple. Von 49 Analysten, die die Aktie bewerten, empfehlen 35 den Kauf. Die hohe Markenstärke, die starke Einnahmen aus Dienstleistungen und die Innovationskraft des Unternehmens sind weitere Faktoren, die für eine positive Entwicklung der Apple-Aktie sprechen. Trotz der Bedenken hinsichtlich eines möglichen Rückschlags bleibt die Aktie ein heißer Kandidat für Anleger, die auf weiteres Wachstum setzen.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 255,6EUR auf Nasdaq (28. Dezember 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.