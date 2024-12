DAX nach Weihnachtspause: Stagnation oder Aufbruch ins neue Jahr?

Trotz dieser Unsicherheiten können sich die DAX-Anleger zum Jahresende entspannt zurücklehnen. Mit einem Jahresplus von rund 20 Prozent ist das Jahr für den Deutschen Aktienindex äußerst erfolgreich verlaufen. Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, äußert sich optimistisch und sieht wenig Anzeichen dafür, dass der Aufwärtstrend in den ersten Handelstagen des neuen Jahres bereits gebrochen wird. Dennoch könnte es schwierig werden, die Marke von 20.000 Punkten vor Silvester zurückzuerobern, da die professionellen Marktteilnehmer ihre Bücher geschlossen haben und Privatanleger in der Jahresendzeit weniger aktiv sind.

Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich nach der Weihnachtspause eine stagnierende Tendenz. Der Broker IG taxierte den DAX am Freitag, knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels, mit 19.894 Punkten, was einem Anstieg von 0,2 Prozent über dem Montagsschluss entspricht. In der letzten Handelswoche des Jahres dürften die Umsätze weiterhin gering bleiben. Nach einem Rekordhoch von über 20.500 Punkten Mitte Dezember hat der DAX eine Korrektur durchlaufen, die von Gewinnmitnahmen geprägt war. Die Unsicherheit über den Zinskurs der US-Notenbank Fed, die Wirtschaftspolitik unter dem designierten US-Präsidenten Donald Trump und die erhoffte Erholung der chinesischen Wirtschaft belasten die Stimmung.

Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank, zeigt sich ebenfalls optimistisch für die kommenden Handelstage. Er hebt hervor, dass sich die Aktienmärkte bereits von den negativen Impulsen der Fed erholt haben. Die Märkte scheinen die Befürchtungen über mögliche wirtschaftliche Verwerfungen durch die neue US-Regierung zu relativieren. Die Fed hatte in der Woche vor Weihnachten wie erwartet ihren Leitzins gesenkt, jedoch für 2025 weniger Zinssenkungen prognostiziert, was die Märkte in Aufregung versetzte.

Die steigenden US-Anleiherenditen spiegeln die Erwartungen einer weniger lockeren Geldpolitik wider, was die Aktienmärkte im Jahr 2024 unterstützen könnte. Sollte jedoch die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen schwinden und Rezessionsängste aufkommen, könnte 2025 ein herausforderndes Jahr für die Börsen werden.

Das Börsenjahr 2024 endet in Deutschland am Montag um 14:00 Uhr, gefolgt von einem Handelstag am Silvestertag, der ruhen wird. Wichtige Konjunkturdaten, wie die Einkaufsmanagerindizes aus China und der Eurozone, könnten in der neuen Woche von Interesse sein.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 19.938PKT auf Lang & Schwarz (28. Dezember 2024, 13:00 Uhr) gehandelt.