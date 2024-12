Ölpreise steigen leicht: Geopolitik und Sabotage sorgen für Unsicherheit!

Die geopolitische Lage im Nahen Osten bleibt ein entscheidender Faktor für die Ölpreise. Ein Militärschlag Israels gegen Ziele im Jemen, als Reaktion auf Raketenangriffe der Huthi-Miliz, hatte zunächst keinen signifikanten Einfluss auf die Ölpreise. Die Huthi-Miliz, die vom Iran unterstützt wird, bedroht wichtige Schifffahrtsrouten im Persischen Golf und hat in den letzten Monaten mehrfach Öltanker angegriffen, was die Besorgnis über mögliche Lieferengpässe verstärkt hat.

Am Freitag stiegen die Ölpreise leicht, wobei Marktbeobachter auf ein geringes Handelsvolumen hinwiesen, das zu begrenzten Kursbewegungen führte. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete zuletzt 73,41 US-Dollar, was einem Anstieg von 15 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 20 Cent auf 69,82 Dollar. Die bevorstehenden wöchentlichen Daten zu den Rohöllagerbeständen in den USA, die aufgrund der Feiertage verspätet veröffentlicht werden, könnten im weiteren Handelsverlauf für mehr Bewegung am Markt sorgen.

In einem weiteren Vorfall haben finnische Ermittler einen Öltanker namens "Eagle S" festgesetzt, der verdächtigt wird, mit der Störung eines Unterseekabels in der Ostsee in Verbindung zu stehen. Die Störung der Stromverbindung EstLink2 zwischen Estland und Finnland wurde möglicherweise durch den Anker des Schiffes verursacht. Der Tanker steht im Verdacht, zur sogenannten russischen Schattenflotte zu gehören, die von Russland genutzt wird, um Sanktionen zu umgehen. Finnlands Präsident Alexander Stubb betonte die Notwendigkeit, Risiken von solchen Schiffen zu minimieren.

Die NATO hat angekündigt, ihre Präsenz in der Ostsee zu verstärken, um mögliche Sabotageakte gegen kritische Infrastruktur zu untersuchen. Estland und Finnland haben die NATO um Unterstützung gebeten, nachdem es zu mehreren Störungen an Unterseekabeln gekommen ist. Die Reparatur des beschädigten EstLink2-Kabels könnte mehrere Monate in Anspruch nehmen, ohne dass größere Auswirkungen auf die Verbraucher erwartet werden. Estland plant, die Überwachung der Stromleitung Estlink 1 mit Patrouillenschiffen zu intensivieren.

Insgesamt herrscht in der Region erhöhte Wachsamkeit aufgrund der jüngsten Vorfälle, die auf mögliche militärische Operationen oder Sabotageakte hindeuten könnten.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 73,44USD auf Lang & Schwarz (28. Dezember 2024, 13:00 Uhr) gehandelt.