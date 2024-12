Euro über 1,04 Dollar: Stabilität trotz Feiertags und Inflationssorgen!

Am Donnerstag stieg der Euro über die Marke von 1,04 US-Dollar und wurde zuletzt mit 1,0413 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte aufgrund eines Feiertags keinen Referenzkurs fest. In den USA überraschte die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die in der vergangenen Woche um 1.000 auf 219.000 gesunken war, während Volkswirte einen Anstieg auf 223.000 erwartet hatten. In Europa blieben aufgrund des Feiertags relevante Konjunkturdaten aus, und die Börsen öffneten erst am Freitag wieder.

Am Freitag fiel der Euro leicht und wurde bei 1,0409 Dollar gehandelt, was einen Teil der Kursgewinne vom Vortag wieder abgab. Der Devisenmarkt erwartete keine signifikanten Kursbewegungen, da nach den Weihnachtsfeiertagen keine wichtigen wirtschaftlichen Daten aus der Eurozone oder den USA veröffentlicht werden sollten. Der japanische Yen konnte hingegen nach vorherigen Verlusten leicht zulegen. In Japan stiegen die Verbraucherpreise im Großraum Tokio im Dezember um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was den zweiten Anstieg in Folge darstellt. Diese Entwicklung wird als Indikator für die allgemeine Preisentwicklung in Japan betrachtet und ist unter anderem auf steigende Energiepreise zurückzuführen.