Rückgang der deutschen Staatsanleihen: Was die US-Arbeitsmarktdaten bedeuten

Am Freitag verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen Rückgang, was sich in einem Abfall des Euro-Bund-Futures um 0,39 Prozent auf 133,16 Punkte am Vormittag und um 0,42 Prozent auf 133,12 Punkte am Nachmittag niederschlug. Parallel dazu stieg die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,37 Prozent und später auf 2,38 Prozent.

Die Hauptursache für diesen Rückgang waren negative Impulse aus den USA. Dort fielen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung unerwartet, was die Marktteilnehmer veranlasste, ihre Erwartungen hinsichtlich möglicher Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) zu überdenken. In der Vorwoche hatte die Fed bereits signalisiert, dass sie weniger Leitzinssenkungen in Aussicht stellt, was die Unsicherheit auf den Märkten verstärkte.