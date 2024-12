Erdgaspreise steigen: Putin sorgt für Unsicherheit in Europa!

Am Freitag stiegen die Preise für europäisches Erdgas erheblich, was auf die Besorgnis über mögliche Auswirkungen eines Stopps der russischen Gaslieferungen durch die Ukraine zurückzuführen ist. Der maßgebliche Terminkontrakt TTF für die Lieferung in einem Monat wurde zeitweise mit 48,02 Euro pro Megawattstunde (MWh) an der Börse in Amsterdam gehandelt. Dies entspricht einem Anstieg von über drei Prozent im Vergleich zu den Preisen über die Weihnachtsfeiertage und nähert sich dem Jahreshoch von 49,55 Euro, das Mitte November erreicht wurde. In der ersten Dezemberhälfte war der Gaspreis noch deutlich gefallen und hatte zeitweise unter 40 Euro gelegen. Seitdem hat sich der Preis um mehr als 20 Prozent erhöht, bleibt jedoch deutlich unter den Höchstständen von über 300 Euro, die zu Beginn des Ukraine-Kriegs im Jahr 2022 verzeichnet wurden.

Der Preisanstieg wird insbesondere auf Äußerungen von Russlands Präsident Wladimir Putin zurückgeführt, der Zweifel an einem neuen Abkommen zur Fortsetzung der Gaslieferungen durch die Ukraine geäußert hat. Putin erklärte, dass es unmöglich sei, vor Jahresende einen neuen Transitvertrag abzuschließen, da das aktuelle Abkommen ausläuft. Die Ukraine hat zudem angekündigt, den Gastransitvertrag mit Russland nicht verlängern zu wollen, was bedeutet, dass sie die Transitgebühren verlieren würde, die trotz des Krieges weiterhin gezahlt werden. Diese Entscheidung zielt darauf ab, Russland die Möglichkeit zu nehmen, durch Gasexporte nach Europa finanzielle Mittel für seine militärischen Aktivitäten zu generieren.

In einem weiteren wirtschaftlichen Kontext berichtete Japan von einem Anstieg der Inflation im Großraum Tokio, die im Dezember um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Dies ist der zweite Anstieg in Folge, nachdem die Inflationsrate im November bei 2,2 Prozent lag. Analysten hatten mit einem noch stärkeren Anstieg gerechnet.

Zusätzlich gab es politische Entwicklungen in Deutschland, wo Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Bundestag aufgelöst hat, um Neuwahlen zu ermöglichen. Diese sind für den 23. Februar 2024 angesetzt, nachdem die Ampel-Koalition im November zerbrochen war.

Insgesamt zeigt die aktuelle Marktlage, dass geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten weiterhin einen erheblichen Einfluss auf die Energiepreise und die allgemeine wirtschaftliche Stabilität in Europa haben.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 3,514USD auf NYMEX GLOBEX (27. Dezember 2024, 01:00 Uhr) gehandelt.