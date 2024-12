Goldpreis vor furiosem Jahresbeginn. Barrick Gold, Newmont & Co. vor Rallye?

Der Goldpreis blickt auf ein sehr erfolgreiches Börsenjahr 2024 zurück. Der Jahresbeginn gestaltete sich noch etwas wacklig. Gold bewegte sich im Bereich um 2.050 US-Dollar und drohte im Februar, deutlich unter die psychologisch wichtige Marke von 2.000 US-Dollar abzurutschen. Der damalige „Schwächeanfall“ bildete jedoch den Grundstein für die imposante Preisrallye des Edelmetalls. Der Goldpreis kam ins Laufen. Ende Oktober bildete er schließlich das bis dato gültige Rekordhoch aus. Das Erreichen der 2.800 US-Dollar öffnete vermeintlich die Tür in Richtung 3.000 US-Dollar, doch dann setzten Gewinnmitnahmen ein. Gold konsolidiert seitdem und schöpft dadurch neue Kraft. Konsolidierungsphasen, so sie denn in geordneten Bahnen verlaufen, sind für die Nachhaltigkeit von Aufwärtsbewegungen von zentraler Bedeutung.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Goldpreis – Bereits im 1. Quartal 2025 auf 3.000 USD?

Ein Goldpreis bei 3.000 US-Dollar noch im 1. Quartal klingt zunächst recht ambitioniert, doch unrealistisch ist dieses Szenario vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage keineswegs. Bereits im Januar könnte es entsprechende Weichenstellungen geben. So wird am 20. Januar Trump als Präsident vereidigt. Und sollte er seinen Ankündigungen Taten folgen lassen, dann könnte es spätestens ab diesem Zeitpunkt im Gebälk des Welthandels ganz gewaltig knirschen. Das würde wiederum Verunsicherung schüren, möglicherweise auch zu Verwerfungen an den Aktienmärkten führen und Gold als vermeintlich sicheren Hafen in den Fokus rücken. Und nicht zuletzt tagt am 28. Januar / 29. Januar das FOMC der US-Notenbank.

Lesen Sie auch „20 USD oder 40 USD? - Silberpreis vor Verwerfungen. So turbulent könnte 2025 für Silber werden“

Lesen Sie auch „Das Zittern geht weiter - Brent Oil drohen zeitnah Preisturbulenzen. BP, Shell & Co. – Perspektiven 2025“

Lesen Sie auch „Wundertüte Kupfer: Von Rallye bis Abverkauf – für den Kupferpreis ist 2025 alles möglich“

Gegen alle Widerstände

Gold setzte in 2024 trotz eigentlich widriger Umstände zum Höhenflug an. Angesichts der Entwicklungen am Anleihenmarkt und am Devisenmarkt war dieses nicht unbedingt zu erwarten. Welche Widerstandsfähigkeit Gold dabei an den Tag legte, verdeutlichen ein paar rudimentäre Eckdaten. Anfang Januar 2024 notierte Gold bei knapp 2.050 US-Dollar, die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen bei knapp 3,9 Prozent und der wichtige US-Dollar-Index bei etwa 101+ Punkten. Aktuell notiert Gold bei knapp 2.600+ US-Dollar, die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen bei knapp 4,6 Prozent und der wichtige US-Dollar-Index bei etwa 108 Punkten.

TIPP: Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report „Treibt Nvidias KI-Boom den Uranpreis?

3 aussichtsreiche Uran-Aktien mit Rallyepotenzial“ kostenlos

Fazit – Auch 2025 könnte ein „goldenes Jahr“ werden

Gold dürfte auch in 2025 als sicherer Hafen fungieren. Anhaltend hohe Käufe der Noten- und Zentralbanken waren bereits in den letzten Monaten eine tragende Säule der Goldpreisrallye und dürften es bis auf weiteres bleiben. Physisch besicherte Gold-ETF rückten zuletzt wieder in den Fokus. Anleger und Investoren greifen hier zwar noch nicht in dem Umfang zu, wie sie es in vergangenen Aufwärtsbewegungen bereits taten, doch das könnte sich ändern, sollten Dow Jones, S&P 500 und andere Aktienindizes erst einmal in eine Korrektur eintreten.

Vieles deutet somit auf eine Fortsetzung der Goldpreisrallye im Jahr 2025 hin. Neben den bereits angeführten Punkten sei noch auf die Saisonalität bei Gold verwiesen. Die ersten Wochen eines Jahres sind unter diesem Aspekt nicht unbedingt die schlechtesten. Trumps Amtsantritt und die erste Sitzung des FOMC Ende Januar könnten dem Goldpreis Beine machen. Aus charttechnischer Sicht bleibt es dabei. Solange der Goldpreis oberhalb seiner zentralen Unterstützungszone 2.525 US-Dollar / 2.475 US-Dollar notiert, ist eine Ausdehnung der Aufwärtsbewegung in Richtung 3.000 US-Dollar das zu präferierende Szenario.

Barrick Gold, Newmont & Co. vor Rallye?

Um die aktuelle Situation der Gold-Silberproduzenten, wie Barrick Gold, Newmont Corp. etc., zu erfassen, lohnt ein Blick auf den Arca Gold Bugs Index oder kurz HUI.

Auf den ersten Blick sieht der Chart nicht sonderlich vielversprechend aus. Der Arca Gold Bugs Index hat sich vom markanten Hoch, das er im Oktober mit 354+ Punkten ausgebildet hatte, deutlich entfernt. Aktuell notiert er knapp oberhalb seiner wichtigen Unterstützungszone 275 Punkte / 250 Punkte. Die Bodenbildung könnte noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Sollte sich der Goldpreis jedoch tatsächlich in Richtung 3.000 US-Dollar in Bewegung setzen, könnte das auf die Produzentenaktien überspringen. Das Nachholpotenzial gerade der großen Produzentenaktien ist nach den letzten Wochen beachtlich. Aussichtsreiche Goldaktien für 2025 werden im Übrigen in den nächsten E-Mail-Ausgaben von Gold-Silber-Rohstofftrends vorgestellt (hier kostenlos anfordern)…

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.