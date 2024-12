DAS verbessert Dein Trading sofort!

Im Retail-Bereich handeln die Trader entweder komplett ohne klare Regelwerke (Bauchgefühl) der aber sie nutzen Strategien, für die sie keine validen Kennziffern und Zahlen haben. Das ist äußerst problematisch und führt in den allermeisten Fällen sicher in den Ruin, da man ohne Zahlen nicht kalkulieren und planen kann, was man aber bei einer begrenzten Kapitaldecke zwingend muss. Man stelle sich ein Kochrezept vor, bei dem gar keine Angaben dazu enthalten sind, wie viel ich von welcher Zutat hinzufügen muss. Wie wahrscheinlich ist es, dass das Essen am Ende so schmeckt, wie es soll? Nahezu ausgeschlossen!

Trader drehen oftmals an den einzigen Stellschrauben, die eben nicht gedreht werden dürfen oder lassen völlige Willkür bei Stop-Loss, Haltedauer und Exit-Zielen walten. Selbst, wenn man von Trading und den Märkten gar keine Ahnung hat, ist aus mathematischer Sicht klar, dass das nicht funktionieren kann, wenn es allein schon diese 3 Parameter gibt, die das Ergebnis sensibel beeinflussen. Innerhalb eines jeden Parameters (Stop, Haltedauer, Gewinnziel) gibt es wiederum hunderte oder gar tausende von Varianten, und nur begrenzt viele sind stabil profitabel. Es wird klar, warum im Retailbereich so viele am langen Ende nicht profitabel sind.

Es braucht zwingend eine fundierte Strategie (eine, die ein festes, nicht dehnbares Regelwerk hat), und von dieser braucht es möglichst viele auf verschiedene Märkte (Streuung reduziert Schwankungen und maximiert Gewinne). Für jedes Setup braucht es konkrete Zahlen zu den Gewinnen, den Draw Downs, der Trefferquote und auch zum Return Percent. WENN Du diese hast (und nur dann) kannst Du eine lukrative von einer nicht lukrativen, eine starke von einer fragilen Strategie unterscheiden und so selektieren.

Ich zeige in dem Video, wie jeder sofort starke von fragilen Strategien unterscheiden und sein Trading schlagartig verbessern kann, indem er/sie die fragilen Setups ausmistet.

68.000$ pro Jahr systematisch und mit 1 Stunde Zeitaufwand pro Monat

Die RW Miracles Strategie ist eine auf Wochenbasis arbeitende Breakout-Strategie, die alles bislang bekannte in diesem Bereich toppt! 55 Jahre am Stück profitabel, eine Trefferquote von 72,6% (üblich sind bei Breakouts ca. 30%) und ein durchschnittlicher Gewinn p.a. von über 68.000$ pro gehandelten Kontrakt (skalier- und umsetzbar auch mit CFD´s und Hebelzertifikaten) sind absolut außergewöhnliche Kennziffern. Dabei ist die Umsetzung absolut zeitschonend (5 Min pro Order) und planbar. Wir wissen schon vorab kalendarisch, wann wir eine Order zu platzieren haben. Im Schnitt werden 32 Trades pro Jahr ausgeführt, womit auch Gebühren/Kosten keine Rolle spielen und den ohnehin hohen Gewinn pro Trade nicht schmälern.

Ich handele das RW Miracles mit 30.000 $ Startkapital. Basierend hierauf erzielte die Strategie in der Historie durchschnittlich 68.645$ Gewinn pro Jahr! In der Hebelzertifikate-Variante starten wir mit 15.000 €. Wer RW Miracles mit 1/3 Einsatz handelt, kann auf 30.000$ Kontovolumen zum Start einen durchschnittlichen Gewinn p.a. von 22.666$ erzielen. Das wären 75% Rendite pro Jahr bei 23% Max. Draw Down. Da sich der Zeitaufwand auf nur wenige Minuten pro Trade beläuft ist RW Miracles perfekt für nebenberufliche Trader, aber auch für jene, die zu einer eigenen Strategie noch eine externe Strategie erlernen und umsetzen möchten.

