Bundestagswahl könnte Handel neuen Schwung verleihen

HEILBRONN (dpa-AFX) - Die Bundestagswahl am 23. Februar könnte nach Ansicht des Handelsverbands Deutschland (HDE) der Branche den ersehnten Aufschwung bringen. "Die Bundestagswahl kann wie ein Sektkorken wirken", sagte HDE-Präsident Alexander von Preen der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn wir wieder Rahmenbedingungen haben, wo die Menschen sagen: "Jawohl, jetzt geht es in eine Richtung, jetzt sehen wir, wohin man will", dann wird das eine total befreiende Situation sein und extrem viel Dynamik in den Markt bringen."

In Deutschland brauche es wieder Verlässlichkeit und Stabilität - und daher eine klare Richtungsentscheidung. Eine lange Hängepartie nach der Wahl wäre dem HDE-Chef zufolge jedoch Gift für das Geschäft: "Ich habe die große Hoffnung, dass jeder verstanden hat, dass wir uns keine lange Regierungsbildung gönnen können", sagte von Preen. Für den Handel gebe es nichts Schlimmeres als Ungewissheit. "Dann kauft niemand ein, dann investiert niemand, und dann ist das gesamte System ein Stück weit gestört."