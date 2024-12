Kryptowährungen in Reserven von EZB und Bundesbank

90BVB09 schrieb 24.12.24, 11:20

Liebe Mods,



Das ist denke ich ein eindeutiges Signal, nein gar eine Aufforderung an euch, tätig zu werden!



Der User Fernotron2018 taucht gezielt in Foren auf und verbreitet dort inhaltloses Spammbeiträge und das nicht erst seit gestern. Schaut euch bitte die Beiträge des letzten Jahres an. Es war kein einziger!!! Beitrag dabei mit Mehrwert. Nein vielmehr waren es Beiträge mit Häme und Spott über Andere, die im Bereich Mining investiert waren und sind.



Klar war die Erwartungshaltung der Investierten - wie ich einer bin - eine andere, aber das bringt doch keinen weiter. Nein vielmehr bringt es hier Langzeit-Schreibende dazu, dem Thread bzw. gar dem gesamten Forum den Rücken zu kehren. Das soll hier grundsätzlich keine öffentliche Anprangerung sein, so kann es aber nicht weiter gehen und daher Bitte ich euch endlich zu handeln!



Ich habe daher in den Boardregeln nachgesehen und sehe da einen Verstoß bzgl. nachfolgendem:





9.1 wallstreetONLINE möchte in der Nutzer-Community neben der Richtigkeit verbreiteter Tatsachen einen freien Meinungsaustausch in freundlicher Atmosphäre gewährleistet sehen . Insbesondere der freie Meinungsaustausch lebt von der gegenseitigen Rücksichtnahme und dem guten Umgang miteinander. Zwischen den registrierten Nutzern ist sachlich und respektvoll in einer angemessenen Sprache zu diskutieren.



Begründung:



Richtigkeit verbreiteter Tatsachen, freier Meinungsaustausch : hier ist klar zu erkennen, dass der User nicht an einem Meinungsaustausch interessiert ist. Er kennzeichnet seine Beiträge ständig gleich und es kommen keine Argumente. Nein im Gegenteil, wird er damit konfrontiert - also mit Fragen oder dem Liefern von sachhaltigen Argumenten, kommt rein gar nix. Läuft es dann mal in die entgegengesetzte Richtung, taucht er tage- oder wochenlang ab. Nur um dann wieder mit gleicher Polemik aufzutauchen, wenn der Wind wieder dreht.



9.3.2 Beleidigung, üble Nachrede, Schmähkritik, unbelegte kursrelevante Tatsachenbehauptungen, ruf- oder geschäftsschädigende Aussagen, Verleumdung im Hinblick auf Dritte.



Begründung:



Schmähkritik: nahezu jeder Beitrag zielt eben nur auf die ab. Man findet keine Erklärung für ein derartiges Handeln, mit Ausnahme derer, dass er extrem herbe Verluste erlitten haben muss. Der Sektor der Rohstoffe oder explizit Edelmetalle ist ein highrisk-Sektor und scheinbar ist er dort stark unter die Räder gekommen und hat noch heute an den negativen Auswirkungen zu knabbern. Nein es scheint sogar schon eine manische depressive Entwicklung bei dieser Person zu sein. Das ist auf der einen Seite her sehr nervend für alle sachlich und seriös schreibenden User zu sein und auf der anderen Seite kann das auch nicht gesund für diese Person sein.



Rufschädigende Aussagen: Verweis auf das Endeavour Silver Forum. Dort wird trotz mehrfachem Hinweis ständig behauptet, dass ich angeblich nicht in der Lage bin, Gewinne mitzunehmen und die Ausstiege regelmäßig verpasse. Im Gegensatz zu ihm bin ich sehr transparent und poste im Regelfall alle Ein- und Ausstiege...



9.3.8 Inhalte, welche die Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit und Stabilität des Börsenportals gefährden können, z.B. Spam.



Begründung:



Habe ich schon geliefert. Es macht die gesamt Kultur des sachlichen Austausches kaputt und gerade bei solchen Usern wie mir, die sich dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr zurückhalten können, ruft es eine aggressive Art und Weise hervor. So bin ich eigentlich nicht, aber da kann ich aus meiner Haut nicht raus.



-----------------------------



Sodale liebe Mods, macht euch bitte mal die Mühe und durchforstet nur die letzten paar Wochen. Überall der gleiche Senf bei dieser Person. Vielleicht könnt ihr erst einmal in den direkten Dialog gehen mit ihm und wenn dies nicht fruchtet, dann auch mit entsprechenden erweiterten Maßnahmen zur "Erziehung" beitragen. Es kann nämlich auch nur in eurem Interesse sein, denn diese Art und Weise schadet eben dem gesamten wallstreet-Forum.



besten Dank vorab und schöne Weihnachten!



🎅🤶