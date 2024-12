Nebel sorgt für Probleme an britischen Flughäfen Wegen starken Nebels ist es an einigen britischen Flughäfen zu Behinderungen gekommen. An mehreren Flughäfen herrschten schlechte Sichtbedingungen, teilte die britische Luftraumüberwachung mit. Dazu gehörten die Londoner Flughäfen Heathrow, Gatwick, …