Immobilienboom oder nicht: Dieser deutsche Nebenwert ist ein Allwetter-Gewinner!

Mit den Zahlen zum dritten Quartal haben die Münchener die Erwartungen leicht übertroffen und bleibt für Anleger eine spannende Option. Analysten von Berenberg sehen das Kursziel bei 110 Euro – ein Aufschlag von rund 29 Prozent zum aktuellen Börsenwert. Sie sehen in der Aktie des Immobilienportals erhebliches Potenzial, das durch die starke Marktstellung und strategische Ausrichtung untermauert wird. Mit einem Umsatzplus von 8,5 Prozent auf 144 Millionen Euro und einem beeindruckenden Anstieg des operativen EBITDA um 16 Prozent auf 90,7 Millionen Euro konnte Scout24 die Analystenprognosen übertreffen. Besonders die Privatkundensparte glänzte mit einem Wachstum von 25 Prozent, während der Umsatz pro Nutzer (ARPU) um 6,5 Prozent zulegen konnte.

Noch bis Mitte August verlief das Börsenjahr für den Anzeigenportalbetreiber Scout24 äußerst verhalten. Der Kurs schien in einer Seitwärtsrange gefangen und notierte auf Jahressicht kaum verändert. Seither ist jedoch viel passiert. Nach einem starken Herbst liegt die Aktie seit Jahresanfang satte 35 Prozent im Plus.

Das Unternehmen erwartet für 2024 ein Umsatzwachstum am oberen Ende der Spanne von 9 bis 11 Prozent. Angesichts der bisherigen Entwicklung – ein Umsatzplus von 11,4 Prozent in den ersten neun Monaten und eine stattliche EBITDA-Marge von 61,3 Prozent – könnte sogar eine positive Überraschung möglich sein.

Vielversprechend sei demnach vor allem die Aussichten bei der MieterPlus-Mitgliedschaft von Scout24, mit denen Wohnungssuchende ihre Chancen auf Erfolg erhöhen können.



Ein weiterer Wachstumstreiber könnte die Erholung am Immobilienmarkt sein. Laut Bundesbank stiegen die Hypothekenvolumina seit Januar um 20 Prozent und im dritten Quartal um 30 Prozent. Dies könnte die Nachfrage nach den Transaktionsdiensten von Scout24 ankurbeln, die rund 15 Prozent des Gruppenumsatzes ausmachen. Bis 2027 erwarten die Analysten hier nahezu eine Verdopplung.

Selbst wenn der Immobilienmarkt nicht so schnell in Schwung kommt, sieht Berenberg Scout24 gut gerüstet. "Dank seiner breit angelegten Monetarisierungsstrategie und seiner starken

Marktposition ist Scout24 in einer guten Ausgangsposition, um auch angesichts des starken Rückgangs des deutschen Immobilientransaktionsmarktes weiter zweistellige Wachstumsraten zu liefern. Wir sehen Scout24 als einen 'Allwetter-Gewinner'", schreibt Analyst Gerhard Orgonas.



Die Analysten betonen die strategische Bedeutung von Scout24 als führenden Akteur im Bereich der Immobilienanzeigen. Mit der aktuellen Bewertung von rund 30 Prozent unterhalb der internationalen Vergleichswerte sehen sie deutlichen Spielraum nach oben.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

