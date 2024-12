Schöne Weihnachtsgeschenke aus Osteuropa

Der sogenannte „Trump Trade“ sorgte zuletzt Furore an der Wall Street und bei Kryptowährungen wie beim Bitcoin, der im Hoch auf über 100.000 BTC/USD stieg und vor alle beim Ripple, der sich mehr als verdreifachte. Vor allem Tesla ging durch die Decke mit ein einen Kursanstieg von 80% seit dem Wahlsieg von Trump. Der S&P stieg seit dem Wahlsieg von Trump um 15% auf neue Allezeit-Hochs. Rekorde über Rekorde. Jetzt fragen sich aber viele Anleger, ob die hohen Erwartungen, die in Trump und Musk gesetzt werden, im nächsten Jahr auch erfüllt werden.

Was viele Anleger aber noch nicht auf der Rechnung haben und auch nicht ausgenutzt haben, ist die realistische Möglichkeit, dass es Trump im nächsten Jahr schaffen wird, einen Waffenstillstand und Frieden in der Ukraine herbeizuführen. Wenn dies der Fall sein sollte, dürften die sprichwörtlich ausgebombten Aktienkurse in der Ukraine förmlich explodieren. Schon in diesem Jahr stieg der MSCI Ukraine Index um über 60% und ist damit einer der Top-Performer unter den Weltbörsen-Indices.

Risikogeneigte Anleger können Aktien aus Kasachstan direkt online über den Broker Freedom Finance (Freedom Broker) aus Zypern erwerben, wenn Sie zuvor dort ein Konto eröffnen, was unter folgendem Link leicht möglich ist: https://freedom24.com/invite_from/2952896 .

Andreas Männicke gibt seine Einschätzungen über die neuen Chancen in Osteuropa auch in seinem Börsenbrief EAST STOCK TRENDS (www.eaststock.de) und in seinem neuen EastStockTV-Video, Folge 243 unter www.YouTube.com. Zudem können Sie sich jetzt kostenlos beim neuen BRICS-TV Kanal bei YouTube anmelden und den neuen Börsenbrief BRICS Trends unter der E-Mail: info@eaststock.de bestellen. Das erste BRICS-TV-Video können Sie such hier anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=FEKI72GKCzs&t=315s . Melden Sie sich bitte auch, wenn Sie an einem neuen BRICS-Newsletter Interesse haben. Eine Einführung in das BRICS-Thema können Sie auch in den VTAD-News Nummer 42 nachlesen und/oder unter der E-Mail info@eaststock.de anfordern.

Der Trump-Trade führte zu neuen Rekorden

Die letzten beiden Jahre werden als einer der besten Börsenjahre in der Börsengeschichte eingehen. Zuletzt sorgte zusätzlich der Wahlsieg von Donald Trump als neuer US-Präsident für neue Rekorde an der Wall Street und bei Kryptowährungen. Die Bewertungen sind im Technologiesektor jetzt besonders hoch. Tesla hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 200. Der Markt ist jetzt klar überwertet und schreit gerade nach einer Korrektur, die aber auch erst im nächsten Jahr kommen kann.