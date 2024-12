COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Sicherheitsdebatte:

"Söder macht es nicht unter einer 'Zeitenwende für die innere Sicherheit'. Er will das ganze Arsenal der technischen Möglichkeiten nutzen und kann gar nicht oft genug 'Law and Order" sagen. Und wer wollte dagegen etwas einwenden, wenn als Grundlage für die Freiheit die vom Staat gewährleistete Sicherheit propagiert wird? Aber es gibt so gut wie keinen Zusammenhang zwischen dem entsetzlichen Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt und der sonstigen Sicherheitslage im Land. Es sei denn, man will die komplette Überwachung, Kameras und Sicherheitsschleusen überall, die Zerstörung der Privatheit im Internet, Polizei an jeder Ecke und natürlich eine so restriktive Migrationspolitik, dass es niemand mehr wagt, an den Landesgrenzen anzuklopfen. Das wäre wohl das Gegenteil von Freiheit."