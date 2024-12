FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Bundestag / Parteien / Wahlen:

"Tatsächlich hätten alle im Bundestag vertretenen Parteien heute Aussicht auf genau so viel oder genau so wenig Zuspruch wie vor Jahresfrist. (.) Dass der kurze Wahlkampf diese Kräfteverhältnisse durcheinanderwirbeln dürfte, ist nicht zu erwarten. Denn in ihnen spiegelt sich nicht nur die Enttäuschung über die Bilanz der selbst ernannten Fortschrittskoalition. Zu dem ganzen Bild gehört, dass die Union im vergangenen Jahr gegenüber den vormaligen Regierungsparteien keinen Boden gutgemacht hat. (.) Als ob nicht schon das viele potentielle Wähler abschrecken dürfte, so hat die Union mit Merz als ihrem Spitzenkandidaten bislang nicht den Eindruck erwecken können, als ob sie gleich in welcher Konstellation nicht nur vieles anders machen würde als die Ampel, sondern vor allem vieles besser."/yyzz/DP/he