Die Zukunft der Hydratation und Regeneration der Haut

Neuartige Kombination aus Hyaluronsäure, Exosomen und PDRN

SEOUL, Südkorea, 30. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Maypharm Co., Ltd, ein führender Innovator im Bereich medizinischer und hautkosmetischer Produkte, kündigt mit Stolz die weltweite Markteinführung von Hyalmass Aqua-Exosome an, eines bahnbrechenden hybriden Mesotherapie-Füllstoffs, der die Hydratation und Revitalisierung der Haut neu definiert.

Maypharm Co., Ltd. ist dabei, die Schönheitsindustrie mit der Einführung von Hyalmass Aqua-Exosome zu revolutionieren. Dieser hochmoderne Hybrid-Filler kombiniert die Kraft von Hyaluronsäure, Exosomen und PDRN, um die Feuchtigkeit, Elastizität und Regeneration der Haut zu maximieren.