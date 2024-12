Dax etwas tiefer erwartet

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE ERWARTET - Am letzten Börsentag des Jahres dürfte sich am deutschen Aktienmarkt nicht mehr viel tun. Nach einem fast 20-prozentigen Anstieg des Dax im laufenden Jahr wird der Leitindex am Montag wenig verändert erwartet. Der Broker IG taxierte das Börsenbarometer am Montag knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn mit 19.950 Zählern moderat im Minus. Geringe Handelsumsätze könnten allerdings bei Einzeltiteln für erratische Kursausschläge sorgen. "Mit dem heutigen Börsentag geht für den Dax ein äußerst erfolgreiches Börsenjahr 2024 zu Ende", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Die Blicke der Anleger seien bereits auf das kommende Jahr gerichtet, das turbulenter zu werden verspreche als 2024.

USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben am letzten Tag der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche Verluste verzeichnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Freitag um 0,77 Prozent auf 42.992,21 Punkte nach. Auf Wochensicht ergibt sich gleichwohl ein Plus von 0,35 Prozent. Trotz der jüngsten Verlustserie nach dem Rekordhoch des bekanntesten Wall-Street-Index Anfang Dezember können sich die Anleger insgesamt über ein gutes Börsenjahr 2024 freuen. Der Dow bringt es aktuell auf ein Plus von etwas mehr als 14 Prozent. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 fiel am Freitag um 1,11 Prozent auf 5.970,84 Punkte. Für den nahe seines Rekordhochs notierenden, technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,36 Prozent auf 21.473,02 Punkte nach unten. Er hat seit Jahresbeginn allerdings auch fast doppelt so stark zugelegt wie der Dow.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Schwache Vorgaben von der Wall Street haben am Montag auf der Stimmung an vielen Börsen Asiens gelastet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel kurz vor dem Handelsende um 0,8 Prozent, nachdem er vor dem Wochenende noch deutlicher zugelegt hatte. Verluste gab es auch in Australien und Taiwan. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank im späten Handel um 0,2 Prozent, während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten um 0,4 Prozent zulegte.

^

DAX 19.984,32 0,68%

XDAX 19.965,23 0,42%

EuroSTOXX 50 4.898,88 0,84%

Stoxx50 4.305,59 0,74%



DJIA 42.992,21 -0,77%

S&P 500 5.970,84 -1,11%

NASDAQ 100 21.473,01 -1,36%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 132,86 +0,02%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0427 0,01%

USD/Yen 157,89 -0,01%

Euro/Yen 164,66 -0,02%

°



BITCOIN:



^

Bitcoin 93.390 -0,18%

(USD, Bitstamp)

°



ROHÖL:



^

Brent 74,30 +0,13 USD WTI 70,65 +0,05 USD °



/mis