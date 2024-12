Nächster Versuch

Nach der letzten großen Korrektur in 2024 hat sich beim Paar EUR/AUD um 1,60 AUD ein tragfähiger Boden herauskristallisiert, dieser wurde zuletzt Ende November erfolgreich getestet und brachte bei dem Paar wieder deutliche Kursgewinne hervor. Damit ist auch zeitgleich die Chance auf einen Dreifachboden in diesem Bereich angestiegen, dieser sollte jedoch durch einen nachhaltigen Sprung über den seit August 2023 bestehenden Abwärtstrend noch bestätigt werden. Nur ein solches Szenario würde den mittelfristigen Grundstein für weitere Gewinne legen und sich für ein entsprechendes Investment auf der Oberseite anbieten.

Rund um den Abwärtstrend sowie die Kursmarke von 1,6785 AUD dürfte beim Paar EUR/AUD erhöhte Volatilität aufkommen und einige Falschsignale zutage fördern. Wochenschlusskurse oberhalb von 1,6875 AUD würden aber einen erfolgreichen Ausbruch anzeigen und Kursgewinne zunächst an 1,7065 und darüber sogar 1,7186 AUD erlauben zu vollziehen. Zuvor allerdings könnte es nach der nun vollständigen fünfwelligen Impulswelle seit Ende November zu einer dreiwelligen Konsolidierung zurück auf 1,6566 AUD kommen. Spätestens am EMA 50 um 1,6426 AUD sollte das Paar wieder zur Oberseite abdrehen und schließlich den laufenden Abwärtstrend erneut in Angriff nehmen. Dieses Niveau würde sich im Übrigen bestens für den Aufbau von ersten Long-Positionen anbieten.

EUR/AUD (Tageschart in AUD) Tendenz:

Fazit Ein unmittelbarer Durchbruch über den seit 2023 bestehenden Abwärtstrend wird nicht erwartet, vielmehr sollten sich Investoren bei einer einsetzenden Konsolidierung auf das Unterstützungsniveau um 1,6426 AUD als mögliches Sprungbrett konzentrieren. Wochenschlusskurse oberhalb von 1,6875 AUD würden jedoch auf einen vorzeitigen Ausbruch hindeuten und ein entsprechendes Long-Investment attraktiv gestalten. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DJ95RS würde bei einem Anstieg an 1,7186 AUD vom gegenwärtigen Niveau aus eine Renditechance von 70 Prozent winken. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 5,82 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings noch an den zu erwartenden Konsolidierungstiefs orientieren müssen, die derzeit noch nicht vorliegen. Als Anlagehorizont sollten gut einige Wochen an Zeit eingeplant werden.